Haberler
Galeri
Yaşam
Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Kurtlar Vadisi’nin ‘Ömer Baba’sı da ifade verecek
Giriş Tarihi: 21.09.2026 18:08
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 18:44
Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Kurtlar Vadisi’nin ‘Ömer Baba’sı da ifade verecek
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir adım daha attı. Savcılık, soruşturma kapsamında FETÖ incelemesi başlattığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan "Ömer Baba" karakteriyle bilinen Emin Olcay'ın bilgi sıfatı sahibiyle ifadesine başvuracak. Olcay, Osman Sınav'ın dizinin yapımcılığını bırakmasından sonra çizgisinden sapma olduğuna dikkat çekerek, "Yani şüpheleniyordum da, birilerinden bu bilgileri almasalar bunları nereden biliyorlar diye düşündüğüm oldu. Bir yerden bir şeyler geliyor ki yazıyorlar diye düşündüğüm oldu" ifadesini kullanmıştı.