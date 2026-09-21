Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Kurtlar Vadisi’nin ‘Ömer Baba’sı da ifade verecek

"Bir de Harp Okulu'nda her sene sahneye konulan oyunları dört sene ben yönettim. Bu her sene en az üç ayımın Harp Okulu'nda geçmesi demektir. Ergenekon döneminde bazı öğrencilerime FETÖ'nün nasıl tuzak kurduğunu, neler yaptığını duyuyordum. Bundan dolayı da dizideki bu dönüşüm beni çok rahatsız ediyordu. Uyarsam da Raciler burunlarından kıl aldırmadıkları için dinlemezlerdi. Egoları çok yüksekti."