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KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman sonuçlanır?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
14:22
KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman sonuçlanır?
KPSS-2024/2: bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınması hakkında duyuru yayımlandı. Adaylar 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercih yapabilecek. Peki, KPSS 2024/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman sonuçlanır? İşte, detaylar...