KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman sonuçlanır?

KPSS-2024/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Adaylar tercihlerini, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 19 Aralık 2024 tarihinde saat 11.15'te başlayacak ve 26 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.