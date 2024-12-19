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Haberler Yaşam KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman sonuçlanır?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:21 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:22

KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman sonuçlanır?

KPSS-2024/2: bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınması hakkında duyuru yayımlandı. Adaylar 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercih yapabilecek. Peki, KPSS 2024/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman sonuçlanır? İşte, detaylar...

KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman sonuçlanır?

KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak olan tercih işlemleri ile birlikte KPSS 2024/2 merkezi atama sonuçları da merak edildi. KPSS 2024/1 merkezi atama sonuçları Temmuz ayında ilan edilmişti. Peki, KPSS 2024/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman sonuçlanır?

KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman sonuçlanır?

KPSS-2024/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Adaylar tercihlerini, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 19 Aralık 2024 tarihinde saat 11.15'te başlayacak ve 26 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman sonuçlanır?

KPSS 2024/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2024/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Tercihler 26 Aralık'ta bitecek olup, sonuçların Ocak ayı başında açıklanması bekleniyor.

KPSS 2024/2 sonuçları ile ilgili duyuru gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman sonuçlanır?

KPSS 2024/1 NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTI?

11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınan KPSS 2024/1 merkezi atama sonuçları 29 Temmuz 2024 tarihinde açıklanmıştı.

KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman sonuçlanır?
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