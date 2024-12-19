KPSS 2024/2 TERCİH ROBOTU | ÖSYM KPSS 2024/2 merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS-2024/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 19 Aralık 2024 tarihinde saat 11.15'te başlayacak ve 26 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.