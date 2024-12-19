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KPSS 2024/2 TERCİH ROBOTU | ÖSYM KPSS 2024/2 merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
11:21
KPSS 2024/2 tercih başvuru kılavuzu ile birlikte KPSS 2024/2 tercih robotu gündemde. Kamuda memur olarak görev yapmak isteyen adaylar tercih sürecine dair detayları yakından takip ediyor. KPSS merkezi atama takvimi geçtiğimiz haftalarda ilan edilirken, gözler kılavuz doğrultusunda bazı kurumlardaki kadro ve pozisyonlara yapılacak olan alımlar için tercih ekranına çevrildi. Peki, ÖSYM KPSS merkezi atama tercihleri başladı mı? KPSS 2024/2 merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?