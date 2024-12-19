Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KPSS 2024/2 TERCİH ROBOTU | ÖSYM KPSS 2024/2 merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:21

KPSS 2024/2 TERCİH ROBOTU | ÖSYM KPSS 2024/2 merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2024/2 tercih başvuru kılavuzu ile birlikte KPSS 2024/2 tercih robotu gündemde. Kamuda memur olarak görev yapmak isteyen adaylar tercih sürecine dair detayları yakından takip ediyor. KPSS merkezi atama takvimi geçtiğimiz haftalarda ilan edilirken, gözler kılavuz doğrultusunda bazı kurumlardaki kadro ve pozisyonlara yapılacak olan alımlar için tercih ekranına çevrildi. Peki, ÖSYM KPSS merkezi atama tercihleri başladı mı? KPSS 2024/2 merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2024/2 TERCİH ROBOTU | ÖSYM KPSS 2024/2 merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2024/2 tercih robotu açıldı mı, nasıl ve nerden tercih yapılır soruları adayların gündeminde. 2024/2 KPSS merkezi atama tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleşecek. Yayınlanan kılavuz doğrultusunda adaylar istedikleri pozisyoınlara tercih yapabilecek. Bu kapsamda yayımlanan kılavuzda atama yapılacak kurum ve kontenjan bilgisinin de yer alıyor. Peki, ÖSYM KPSS 2024/2 merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2024/2 TERCİH ROBOTU | ÖSYM KPSS 2024/2 merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2024/2 TERCİH ROBOTU

2024/2 KPSS merkezi atama tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak yapılabilecek.

KPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS 2024/2 TERCİH ROBOTU | ÖSYM KPSS 2024/2 merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS-2024/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 19 Aralık 2024 tarihinde saat 11.15'te başlayacak ve 26 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS 2024/2 TERCİH ROBOTU | ÖSYM KPSS 2024/2 merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS 2024/2 TERCİH ROBOTU | ÖSYM KPSS 2024/2 merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2024/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS-2024/2 tercih kılavuzuna aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu

SON DAKİKA