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Giriş Tarihi: 23.08.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:12

KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir, ne demek? ÖSYM'nin '3.10. maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır' uyarısı!

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar 2024 Lisans sınavı sonuçlarını görüntülemek adına ÖSYM sonuç açıklama sistemine başvuruyor. Sonuç ekranında bazı adayların karşısına çıkan '3.10. değerlendirme maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır' uyarısı ne anlama geliyor merak konusu. Peki; KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir, ne demek?

KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir, ne demek? ÖSYM’nin ’3.10. maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır’ uyarısı!

'KPSS 3.10. maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır' uyarısı alan adaylar ÖSYM kılavuzu ile detayları öğrenmeye çalışıyor. Sonuç ekranına ulaşamayanlar sebebini öğrenmek adına kılavuza odaklandı. Peki; KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir, ne anlama geliyor?

KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir, ne demek? ÖSYM’nin ’3.10. maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır’ uyarısı!

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-2024) sonuçları 23 Ağustos tarihinde ÖSYM'nin sonuç sisteminden erişime açıldı. Puanlar sonuç ekranı üzerinden görüntüleniyor.

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KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir, ne demek? ÖSYM’nin ’3.10. maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır’ uyarısı!

KPSS 3.10 MADDESİ GÜNDEMDE!

ÖSYM sonuç ekranında 'KPSS 3.10. değerlendirme maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır' uyarısı alanlar ÖSYM kılavuzuna odaklandı.

KPSS 3.10 maddesi, ÖSYM'nin belirlediği değerlendirme kriterleridir. İşte, detayları...

KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir, ne demek? ÖSYM’nin ’3.10. maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır’ uyarısı!

KPSS 3.10 DEĞERLENDİRME MADDESİ NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için hesaplanabilen birçok puan türü bulunuyor ve hesaplanmasını talep ettiğiniz puan türünü etkileyen testlerden en az bir ham puan yapmanız bekleniyor. Testi tamamen boş bırakır ya da eksi nete düşmeniz durumunda puanınız hesaplanmaz.

KPSS 3.10 maddesi ile her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama vestandart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir, ne demek? ÖSYM’nin ’3.10. maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır’ uyarısı!

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Örneğin YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

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