Giriş Tarihi: 23.08.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
11:12
KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir, ne demek? ÖSYM'nin '3.10. maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır' uyarısı!
Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar 2024 Lisans sınavı sonuçlarını görüntülemek adına ÖSYM sonuç açıklama sistemine başvuruyor. Sonuç ekranında bazı adayların karşısına çıkan '3.10. değerlendirme maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır' uyarısı ne anlama geliyor merak konusu. Peki; KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir, ne demek?