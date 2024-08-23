KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir, ne demek? ÖSYM’nin ’3.10. maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır’ uyarısı!

KPSS 3.10 DEĞERLENDİRME MADDESİ NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için hesaplanabilen birçok puan türü bulunuyor ve hesaplanmasını talep ettiğiniz puan türünü etkileyen testlerden en az bir ham puan yapmanız bekleniyor. Testi tamamen boş bırakır ya da eksi nete düşmeniz durumunda puanınız hesaplanmaz.

KPSS 3.10 maddesi ile her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama vestandart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.