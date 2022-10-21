KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS branş sıralaması nasıl ve nereden öğrenilir?

KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yerleştirme işlemleri için KPSS-2022/3 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanacak. KPSS tercih kılavuzun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kılavuz yayınlanması ile birlikte adaylar, tercih işlemlerini, tercih kılavuzunda belirtilen şekilde https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre KPSS lisans sonuçlarının 21 Ekim Cuma günü erişime açılması bekleniyor. KPSS lisans sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. KPSS önlisans sonuçları ise 3 Kasım tarihinde erişime açılacak.