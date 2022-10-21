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Haberler Yaşam KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS branş sıralaması nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 21.10.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 11:18

KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS branş sıralaması nasıl ve nereden öğrenilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buluyor. Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumları şeklinde gerçekleştirilen 2022 KPSS Lisans sonuçları, bugün açıklanıyor. Bu kapsamda KPSS branş bazında sıralamalar şimdiden gündemdeki yerini aldı. 2022 KPSS Lisans oturumuna katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS branş sıralaması nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2022 KPSS branş bazında sıralama görüntüleme ekranı…

KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS branş sıralaması nasıl ve nereden öğrenilir?

KPSS branş bazında sıralamalar gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022 KPSS sonuçları, bugün açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte aldıkları puanları öğrenecek olan adaylar, tercih süreci için geri sayıma geçecek. kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirebiliyorlar. Kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmek isteyenler, şimdiden KPSS branş bazında sıralama görüntüleme ekranı sorgulamalarına başladı. Peki, KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS branş sıralaması nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS branş sıralaması nasıl ve nereden öğrenilir?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli oldu.

Takvime göre 2022-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 2022-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ), 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

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KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS branş sıralaması nasıl ve nereden öğrenilir?

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Ekim 2022 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS branş sıralaması nasıl ve nereden öğrenilir?

KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yerleştirme işlemleri için KPSS-2022/3 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanacak. KPSS tercih kılavuzun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kılavuz yayınlanması ile birlikte adaylar, tercih işlemlerini, tercih kılavuzunda belirtilen şekilde https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre KPSS lisans sonuçlarının 21 Ekim Cuma günü erişime açılması bekleniyor. KPSS lisans sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. KPSS önlisans sonuçları ise 3 Kasım tarihinde erişime açılacak.

KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS branş sıralaması nasıl ve nereden öğrenilir?

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

2022 Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının sonuçların açıklanmasının ardından açıklaması bekleniyor.

Adaylar, KPSS branş bazında sıralamalarını açıklandıktan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA GÖRÜNTÜLEME EKRANI

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