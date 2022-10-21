Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buluyor. Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumları şeklinde gerçekleştirilen 2022 KPSS Lisans sonuçları, bugün açıklanıyor. Bu kapsamda KPSS branş bazında sıralamalar şimdiden gündemdeki yerini aldı. 2022 KPSS Lisans oturumuna katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS branş sıralaması nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2022 KPSS branş bazında sıralama görüntüleme ekranı…