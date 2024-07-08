KPSS lisans sınavı 2024 ne zaman, hangi gün? KPSS lisans sınavı bu Pazar mı yapılacak, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?

KPSS lisans sınav tarihleri 2024 kamuda memur olarak görev almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere önce, 2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı gerçekleştirilecek. Ardından farklı günlerde Alan Bilgisi 1. Gün oturumları ve 2. Gün oturumları yapılacak. Bu noktada ilk sınav olan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte konuya dair ayrıntılar;