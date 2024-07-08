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KPSS lisans sınavı 2024 ne zaman, hangi gün? KPSS lisans sınavı bu Pazar mı yapılacak, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
10:29
KPSS lisans 2024 sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, KPSS lisans sınavı oturumları Temmuz ayı içerisinde yapılacak. Öte yandan geçtiğimiz gün yayınlanan KPSS lisans sınav giriş yerleri ile birlikte memur adayları sınava katılım sağlayacakları yeri öğrendiler. Peki, KPSS lisans sınavı 2024 ne zaman, hangi gün? KPSS lisans sınavı bu Pazar mı yapılacak, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İşte KPSS sınav tarihleri 2024