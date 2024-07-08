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Giriş Tarihi: 08.07.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 10:29

KPSS lisans sınavı 2024 ne zaman, hangi gün? KPSS lisans sınavı bu Pazar mı yapılacak, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?

KPSS lisans 2024 sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, KPSS lisans sınavı oturumları Temmuz ayı içerisinde yapılacak. Öte yandan geçtiğimiz gün yayınlanan KPSS lisans sınav giriş yerleri ile birlikte memur adayları sınava katılım sağlayacakları yeri öğrendiler. Peki, KPSS lisans sınavı 2024 ne zaman, hangi gün? KPSS lisans sınavı bu Pazar mı yapılacak, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İşte KPSS sınav tarihleri 2024

KPSS lisans sınavı 2024 ne zaman, hangi gün? KPSS lisans sınavı bu Pazar mı yapılacak, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?

KPSS lisans sınav tarihleri 2024 kamuda memur olarak görev almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere önce, 2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı gerçekleştirilecek. Ardından farklı günlerde Alan Bilgisi 1. Gün oturumları ve 2. Gün oturumları yapılacak. Bu noktada ilk sınav olan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte konuya dair ayrıntılar;

KPSS lisans sınavı 2024 ne zaman, hangi gün? KPSS lisans sınavı bu Pazar mı yapılacak, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz Pazar günü iki oturumda gerçekleşecek.

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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KPSS lisans sınavı 2024 ne zaman, hangi gün? KPSS lisans sınavı bu Pazar mı yapılacak, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı için ÖSYM AİS'te T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapmanız gerekiyor.

KPSS lisans sınavı 2024 ne zaman, hangi gün? KPSS lisans sınavı bu Pazar mı yapılacak, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?

2024 KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

KPSS lisans sınavı 2024 ne zaman, hangi gün? KPSS lisans sınavı bu Pazar mı yapılacak, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

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