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Giriş Tarihi: 18.09.2026 10:50

KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Lisans düzeyindeki oturumların tamamlanmasının ardından adaylar, sınavdan aldıkları puanları öğrenmek için beklemeye geçti. KPSS lisans sonuçları için ÖSYM'nin açıkladığı takvim takip edilirken, adayların gözü yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

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KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

2026 KPSS Lisans oturumlarına katılan adaylar için şimdi sonuç süreci başladı. ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda puanların açıklanacağı tarih belli olurken, adaylar sonuç ekranının erişime açılmasını bekliyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, puanlarını aynı gün erişime açılacak.

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KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları erişime açıldığında adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapıldıktan sonra puan bilgilerine ulaşılabilecek. ÖSYM'nin sonuç duyurusu da kurumun internet sitesi üzerinden paylaşılacak

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KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de gerçekleştirildi. Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulandı. Üç oturumun sonuç tarihi ÖSYM takviminde 7 Ekim olarak yer alıyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

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