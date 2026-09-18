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KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 18.09.2026 10:50
KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Lisans düzeyindeki oturumların tamamlanmasının ardından adaylar, sınavdan aldıkları puanları öğrenmek için beklemeye geçti. KPSS lisans sonuçları için ÖSYM'nin açıkladığı takvim takip edilirken, adayların gözü yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?