KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de gerçekleştirildi. Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulandı. Üç oturumun sonuç tarihi ÖSYM takviminde 7 Ekim olarak yer alıyor.