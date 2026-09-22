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Giriş Tarihi: 22.09.2026 09:52

KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

2026 KPSS Lisans oturumlarının tamamlanmasıyla adayların bekleyişi sonuçlara çevrildi. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının ardından puanların erişime açılacağı tarih ile sorgulama ekranı yeniden gündeme geldi. ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır? İşte, sürecine ilişkin detaylar…

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KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

2026 KPSS Lisans maratonunda Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de, Alan Bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar şimdi ÖSYM'nin açıklayacağı puanlara odaklanırken, sonuç tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar da yeniden merak konusu oldu.

KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takviminde KPSS Lisans için sonuç günü 7 Ekim 2026 Çarşamba olarak yer alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılan adayların sonuçları aynı gün erişime açılacak.

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KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

KPSS LİSANS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Sonuç günü geldiğinde adaylar ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak sonuç bilgilerine erişim sağlayabilecek.

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KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

2026 KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?

Bu yıl KPSS Lisans oturumları eylül ayında üç farklı günde gerçekleştirildi. Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulandı.

KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

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