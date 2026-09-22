KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

2026 KPSS Lisans maratonunda Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de, Alan Bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar şimdi ÖSYM'nin açıklayacağı puanlara odaklanırken, sonuç tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar da yeniden merak konusu oldu.