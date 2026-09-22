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KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 22.09.2026 09:52
KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?
2026 KPSS Lisans oturumlarının tamamlanmasıyla adayların bekleyişi sonuçlara çevrildi. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının ardından puanların erişime açılacağı tarih ile sorgulama ekranı yeniden gündeme geldi. ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır? İşte, sürecine ilişkin detaylar…