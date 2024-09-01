KPSS ön lisans yorumları: 2024 KPSS ön lisans sınav soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?

KPSS ön lisans yorumları ile soruların zorluk-kolaylık durumu merak ediliyor. Sınava katılan adayların sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla 2024 KPSS ön lisans sınav soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı gibi sorular yanıt buluyor. On binlerce adayın sorular hakkındaki görüşü, sıradaki sınavlara girecek adaylar için yol gösterici oluyor. İşte adayların gözünden 2024 KPSS ön lisans yorumları…