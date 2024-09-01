Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
11:44
KPSS ön lisans yorumları: 2024 KPSS ön lisans sınav soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?
2 yılda bir yapılan KPSS ön lisans sınavı bugün gerçekleştiriliyor. 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sınavına katılan adaylar, sınav bitiminde sorulara ilişkin düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaşarak sonraki adaylara yol gösterecek. İki yılda bir düzenlenen sınava dair merak edilenler de böylece yanıt bulacak. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınav soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte KPSS ön lisans yorumları ile bu soruların yanıtı…