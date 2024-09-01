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Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 11:44

KPSS ön lisans yorumları: 2024 KPSS ön lisans sınav soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?

2 yılda bir yapılan KPSS ön lisans sınavı bugün gerçekleştiriliyor. 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sınavına katılan adaylar, sınav bitiminde sorulara ilişkin düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaşarak sonraki adaylara yol gösterecek. İki yılda bir düzenlenen sınava dair merak edilenler de böylece yanıt bulacak. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınav soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte KPSS ön lisans yorumları ile bu soruların yanıtı…

KPSS ön lisans yorumları: 2024 KPSS ön lisans sınav soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?

KPSS ön lisans yorumları ile soruların zorluk-kolaylık durumu merak ediliyor. Sınava katılan adayların sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla 2024 KPSS ön lisans sınav soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı gibi sorular yanıt buluyor. On binlerce adayın sorular hakkındaki görüşü, sıradaki sınavlara girecek adaylar için yol gösterici oluyor. İşte adayların gözünden 2024 KPSS ön lisans yorumları…

KPSS ön lisans yorumları: 2024 KPSS ön lisans sınav soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?

2024 KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimiyle birlikte ön lisans sınavı tarihi belli oldu.
Kamuoyuna açıklanan bildiriye göre KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayan sınav 12.15'te sona erecek.

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KPSS ön lisans yorumları: 2024 KPSS ön lisans sınav soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?

2024 KPSS ÖN LİSANS YORUMLARI

Sınav bittiğinde adaylar sınava ilişkin düşüncelerini sosyal medyadan paylaşmaya başlayacak. Sınav yorumları geldiğinde haberimize eklenecek.

KPSS ön lisans yorumları: 2024 KPSS ön lisans sınav soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?
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KPSS ön lisans yorumları: 2024 KPSS ön lisans sınav soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?
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