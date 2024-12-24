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KPSS ortaöğretim atama ve taban puanları 2024 | KPSS ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
13:52
KPSS ortaöğretim atama ve taban puanları 2024 | KPSS ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu?
2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, düşük puanla atanma ihtimalini araştıran adaylar için heyecanlı bir süreç başladı. Özellikle 55, 60, 65, 70 ve 75 puan alan adayların hangi kurumlara yerleşebileceği, tercih yapacak kişilerin gündeminde. Peki, KPSS ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu? İşte, KPSS ortaöğretim atama ve taban puanları!