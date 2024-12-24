KPSS ortaöğretim atama ve taban puanları 2024 | KPSS ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu?

KPSS ortaöğretim atama ve taban puanları her kurum ve atamaya göre değişiklik gösterdiği gibi şehirlere göre de farklılık göstermektedir. KPSS puanı, 2 yıl boyunca geçerli olmaktadır. Bu kapsamda tercih için gün sayan adaylar ÖSYM duyurularına odaklandı. Peki, KPSS ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu? İşte, KPSS ortaöğretim atama puanları...