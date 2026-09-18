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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS lise ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.09.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 16:03
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS lise ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?
2026 KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri tamamlandı. Lise mezunu adaylar hazırlıklarını sürdürürken, sınav tarihiyle birlikte giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Peki, KPSS lise ne zaman, sınava giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimine ilişkin bilgiler...