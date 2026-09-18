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Giriş Tarihi: 18.09.2026 16:02 Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 16:03

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS lise ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri tamamlandı. Lise mezunu adaylar hazırlıklarını sürdürürken, sınav tarihiyle birlikte giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Peki, KPSS lise ne zaman, sınava giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimine ilişkin bilgiler...

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS lise ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS ortaöğretim başvuru adımlarının geride kalmasıyla sınav hazırlıkları öne çıktı. Adaylar, ÖSYM'nin takvimine göre oturum gününü beklerken giriş belgeleri ve sınav merkezi bilgilerine ilişkin takvim ayrıntıları da belli oldu.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS lise ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS LİSE NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru süreci 16 Eylül'de sona eren KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS lise ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri, giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte belli olacak. ÖSYM kılavuzunda belgelerin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabileceği belirtildi. Buna göre sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinin ekim ayının ortalarında paylaşılması bekleniyor.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS lise ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar giriş belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle giriş sağlayabilecek.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS lise ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Soruların tamamı için 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

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