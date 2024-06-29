KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖSYM AİS 2024 GÖRÜNTÜLEME || KPSS sınav yerleri ve giriş belgesi açıklandı mı?

2024 KPSS Lisans sınavı öncesinde sınav giriş belgesi gündemde. KPSS'ye az bir süre kala sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor. Tüm gözler KPSS sınav giriş belgelerine çevrilmişken, KPSS sınav yerleri açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Peki, 2024 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?