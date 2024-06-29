Haberler
Yaşam
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖSYM AİS 2024 GÖRÜNTÜLEME || KPSS sınav yerleri ve giriş belgesi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 29.06.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
00:57
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖSYM AİS 2024 GÖRÜNTÜLEME || KPSS sınav yerleri ve giriş belgesi açıklandı mı?
KPSS Lisans oturumları için heyecan dorukta. Milyonları aşkın vatandaşın katılım sağlayacağı sınav için sayılı gün kaldı. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavı için giriş belgesi sorgulamaları başladı. Bekleniyor. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS sınavı giriş belgelerinde son durum...