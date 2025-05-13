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Haberler Yaşam KPSS SINAV TARİHLERİ 2025! ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları hangi tarihlerde yapılacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 06:29

KPSS SINAV TARİHLERİ 2025! ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

ÖSYM, 2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimini açıkladı. Kamu sektöründe bir kariyer hedefleyen adaylar, sınav tarihleriyle birlikte başvuru süreçlerini takip ederek hazırlıklarını hızlandıracak. Bu yılki KPSS tarihleri, ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvimle netlik kazandı. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak? İşte, tüm detaylar.

KPSS SINAV TARİHLERİ 2025! ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait KPSS sınav takvimini paylaştı. Bu açıklamayla birlikte sınava girecek adaylar için başvuru ve sınav tarihleri netleşmiş oldu. Böylece kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce kişi "2025 KPSS sınavı ne zaman ve hangi gün yapılacak?" sorularına yanıt bulmuş oldu. İşte, KPSS sınav tarihleri.

KPSS SINAV TARİHLERİ 2025! ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS SINAV TARİHLERİ 2025! ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

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KPSS SINAV TARİHLERİ 2025! ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları hangi tarihlerde yapılacak?