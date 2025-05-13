KPSS SINAV TARİHLERİ 2025! ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait KPSS sınav takvimini paylaştı. Bu açıklamayla birlikte sınava girecek adaylar için başvuru ve sınav tarihleri netleşmiş oldu. Böylece kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce kişi "2025 KPSS sınavı ne zaman ve hangi gün yapılacak?" sorularına yanıt bulmuş oldu. İşte, KPSS sınav tarihleri.