Haberler
Yaşam
KPSS SINAV TARİHLERİ 2025! ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları hangi tarihlerde yapılacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
06:29
KPSS SINAV TARİHLERİ 2025! ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları hangi tarihlerde yapılacak?
ÖSYM, 2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimini açıkladı. Kamu sektöründe bir kariyer hedefleyen adaylar, sınav tarihleriyle birlikte başvuru süreçlerini takip ederek hazırlıklarını hızlandıracak. Bu yılki KPSS tarihleri, ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvimle netlik kazandı. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak? İşte, tüm detaylar.