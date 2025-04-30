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Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:05

KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ 2025: KPSS sınavı ne zaman, lise ve önlisans sınavları bu yıl yapılacak mı?

ÖSYM takvimine göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Bu yıl yalnızca lisans mezunları sınava katılabilecek; ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde ise 2025 yılı içerisinde sınav düzenlenmeyecek. Peki 2025 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman sona erecek?

KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ 2025: KPSS sınavı ne zaman, lise ve önlisans sınavları bu yıl yapılacak mı?

2025 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. Bu sene uygulanacak KPSS sınavına başvuru ve oturum tarihleri de takvim kapsamında yer aldı. Bilindiği özere lisans adayları sınava her yıl katılabilirken lise ve ön lisans mezunları ise iki sende bir katılabiliyor. Peki, 2025 KPSS sınavı ne zaman? KPSS lise ve önlisans sınavları bu yıl yapılacak mı?

KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ 2025: KPSS sınavı ne zaman, lise ve önlisans sınavları bu yıl yapılacak mı?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ 2025: KPSS sınavı ne zaman, lise ve önlisans sınavları bu yıl yapılacak mı?

2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ 2025: KPSS sınavı ne zaman, lise ve önlisans sınavları bu yıl yapılacak mı?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ 2025: KPSS sınavı ne zaman, lise ve önlisans sınavları bu yıl yapılacak mı?

AKADEMİK GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR?

AGS olarak bilinen akademik giriş sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak. AGS'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlar önemli olacak. Bu değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini amaçlıyor.