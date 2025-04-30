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KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ 2025: KPSS sınavı ne zaman, lise ve önlisans sınavları bu yıl yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
09:05
KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ 2025: KPSS sınavı ne zaman, lise ve önlisans sınavları bu yıl yapılacak mı?
ÖSYM takvimine göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Bu yıl yalnızca lisans mezunları sınava katılabilecek; ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde ise 2025 yılı içerisinde sınav düzenlenmeyecek. Peki 2025 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman sona erecek?