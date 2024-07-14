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KPSS SINAV YORUMLARI: Kamu Personeli Seçme Sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte KPSS sınav yorumları 2024!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
12:47
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı bugün gerçekleşiyor. Sınavın ardından sınavdan çıkan milyonlarca aday odağını KPSS yorumlarına çevirdi. Adaylar diğer adayların hangi sorularda ve konularda zorlandığını merak ediyor. Özellikle sosyal medyada sıkça yapılan yorumlar sınava katılım sağlayan öğrenciler için rehber oluyor. Peki, 2024 KPSS zor muydu, kolay mıydı? İşte KPSS sınav yorumları 2024!