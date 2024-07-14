KPSS SINAV YORUMLARI: Kamu Personeli Seçme Sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte KPSS sınav yorumları 2024!

Bu sene 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen KPSS sınavı 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü. 120 sorudan oluşan sınavın ardından sosyal medya hesaplarından yorumlarını dile getiren öğrencilerin ortak görüşü ne oldu? Peki, 2024 KPSS zor muydu, kolay mıydı? İşte KPSS sınav yorumları 2024!