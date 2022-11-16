KPSS sonuçları için geri sayım! ÖSYM ile 2022 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM tarafından adaylarla paylaşıldı. 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen (lise) ortaöğretim sınavı ardından sıra sınav sonuçları adımında. Lise mezunu adayların kamuda memur olmak için tercih ettiği sınavın ardından sonuçlar açıklanacak ve tercih dönemi başlayacak. KPSS sonuçları sorgulama işlemleri ÖSYM AİS sistemi üzerinden devam ediyor. Sık sık ziyaret edilen sonuç sayfası erken açıklanma ihtimali ile kontrol ediliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, Lise KPSS sonuç tarihi!