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Giriş Tarihi: 04.08.2024 21:18 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 21:18

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS Lisans ÖABT Alan Bilgisi ve GK-GY sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek-Genel Kültür" ile "Eğitim Bilimleri" oturumları 14 Temmuz, Alan Bilgisi Oturumları 20-21 Temmuz ve son olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 4 Ağustos tarihinde düzenlendi. Söz konusu sınavların ardından kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS lisans sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS Lisans ÖABT Alan Bilgisi ve GK-GY sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

KPSS lisans sonuç tarihi kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olma hayali kuran binlerce kişinin gündemine yerleşti. 2024 lisans sınavının son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)'nin Ağustos Pazar günü tamamlanmasının ardından sonuçlar için geri sayım resmen başladı. ÖSYM takvimi ile KPSS lisans sınavının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte ÖABT Alan Bilgisi ve GK-GY sınav sonuç tarihi ve tüm detaylar...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS Lisans ÖABT Alan Bilgisi ve GK-GY sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS lisans sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, 2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçlarına ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişecek.

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS Lisans ÖABT Alan Bilgisi ve GK-GY sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS Lisans ÖABT Alan Bilgisi ve GK-GY sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

KPSS ORTAÖĞRETİM 2024 SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

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