Giriş Tarihi: 04.08.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
21:18
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS Lisans ÖABT Alan Bilgisi ve GK-GY sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı
2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek-Genel Kültür" ile "Eğitim Bilimleri" oturumları 14 Temmuz, Alan Bilgisi Oturumları 20-21 Temmuz ve son olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 4 Ağustos tarihinde düzenlendi. Söz konusu sınavların ardından kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS lisans sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...