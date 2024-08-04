KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS Lisans ÖABT Alan Bilgisi ve GK-GY sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

KPSS lisans sonuç tarihi kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olma hayali kuran binlerce kişinin gündemine yerleşti. 2024 lisans sınavının son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)'nin Ağustos Pazar günü tamamlanmasının ardından sonuçlar için geri sayım resmen başladı. ÖSYM takvimi ile KPSS lisans sınavının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte ÖABT Alan Bilgisi ve GK-GY sınav sonuç tarihi ve tüm detaylar...