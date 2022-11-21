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Haberler Yaşam KPSS sonuçları sorgulama ekranı 2022: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 17:30 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 17:30

KPSS sonuçları sorgulama ekranı 2022: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları açıklandı duyurusu için tüm gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Memur olmak isteyen adayların katılım sağladığı KPSS ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde tek oturum şeklinde düzenlendi. Söz konusu sınavın soruları karşısında ter döken binlerce aday, şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Bu kapsamda ''KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' soruları yanıt arıyor. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

KPSS sonuçları sorgulama ekranı 2022: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları sorgulama ekranı yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. ÖSYM tarafından 6 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamuda memur olmak isteyen vatandaşların katılım gösterdiği KPSS ortaöğretim sonuçları, yapılacak değerlendirmelerin ardından ÖSYM tarafından erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla beraber aldıkları puanları öğrenen adaylar, tercih dönemi için geri sayıma geçecek. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte ÖSYM ile 2022 KPSS sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

KPSS sonuçları sorgulama ekranı 2022: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde belli olacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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KPSS sonuçları sorgulama ekranı 2022: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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KPSS sonuçları sorgulama ekranı 2022: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

KPSS sonuçları sorgulama ekranı 2022: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

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