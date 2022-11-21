KPSS sonuçları açıklandı duyurusu için tüm gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Memur olmak isteyen adayların katılım sağladığı KPSS ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde tek oturum şeklinde düzenlendi. Söz konusu sınavın soruları karşısında ter döken binlerce aday, şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Bu kapsamda ''KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' soruları yanıt arıyor. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.