KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvimde yer alan bilgilere göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu yıl yalnızca lisans düzeyindeki adaylar için gerçekleştirilecek. Peki, 2025 KPSS sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak? İşte detaylar...