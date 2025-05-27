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KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
13:17
KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?
2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru süreci yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan "2025 Sınav Takvimi", kurumun resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, KPSS 2025 sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak? İşte takvim...