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Haberler Yaşam KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 13:17 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 13:17

KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?

2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru süreci yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan "2025 Sınav Takvimi", kurumun resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, KPSS 2025 sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak? İşte takvim...

KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvimde yer alan bilgilere göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu yıl yalnızca lisans düzeyindeki adaylar için gerçekleştirilecek. Peki, 2025 KPSS sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak? İşte detaylar...

KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025 KPSS A Grubu sınav takvimi belli oldu. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları 7 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Alan Bilgisi oturumları ise 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?

2025 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

2025 yılında gerçekleştirilecek KPSS A Grubu (Genel Yetenek - Genel Kültür) ve Alan Bilgisi oturumlarına başvurular, 26 Haziran - 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların bu tarihler arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?