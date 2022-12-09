Haberler Yaşam KPSS tercih kılavuzu 2022: ÖSYM ile Lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 09.12.2022 14:02 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 14:04

KPSS tercih kılavuzu 2022: ÖSYM ile Lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS tercih kılavuzu kamuda memur olmak isteyen adayların gündemindeki yerini aldı. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tarihi belli oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı ile çeşitli kadrolara yerleşmek isteyen adaylar lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, başladı mı, hangi tarihte yapılacak sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tercih takvimi ile netleşecek süreçte kadroların branş ve kadro dağılımı da merak konusu. İşte, KPSS tercih kılavuzu 2022/2 hakkında merak edilenler…