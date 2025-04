Kral Kaybederse 10. bölüm fragmanı: Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

KRAL KAYBEDERSE 9. BÖLÜM KONUSU

Kenan, Handan ile arasına net bir mesafe koyar ve onu görmezden gelmeye başlar. Handan'ın son hamleleri, ikili arasındaki bağlara ciddi şekilde zarar vermiştir. Kenan her ne kadar ağır bir darbe almış olsa da, gözü hâlâ eski eşinin üzerindedir. Çünkü yokluğunun başkaları tarafından bir fırsata dönüştürülmesini istemez. Kral, her zaman her şeye hâkim olmayı sever; kartları dağıtan kişi olmayı tercih eder.