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Kral Kaybederse 10. bölüm fragmanı: Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
23:56
Kral Kaybederse 10. bölüm fragmanı: Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Star TV ekranlarında her Salı akşamı yayınlanan Kral Kaybederse yeni bölümleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya gibi başarılı isimlerin paylaştığı dizinin 15 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan son bölümü ilgiyle takip edildi. Dizide yaşanan gelişmeler sonrası, izleyiciler gözlerini yeni bölüm fragmanına çevirdi. Peki; Kral Kaybederse 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta dizide neler yaşanacak?