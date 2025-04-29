KRAL KAYBEDERSE 11. BÖLÜM İZLE || 29 Nisan Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından televizyona uyarlanan "Kral Kaybederse", güç, tutku, aşk ve ihanetin iç içe geçtiği sürükleyici bir hikâyeyi ekranlara taşıyor. Halit Ergenç'in karizmatik ve gizemli Kenan Baran'a hayat verdiği dizide, Aslıhan Gürbüz mücadeleci ruhuyla Kenan'ın eşi Handan karakterini canlandırıyor. Merve Dizdar ise Kenan'ın yaşamını derinden sarsan eski aşkı Fadi olarak izleyiciye unutulmaz anlar yaşatıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan dizinin 11. bölümüyle ilgili detaylar ise haberin devamında...