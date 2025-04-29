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KRAL KAYBEDERSE 11. BÖLÜM İZLE || 29 Nisan Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı
Giriş Tarihi: 29.04.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
17:11
KRAL KAYBEDERSE 11. BÖLÜM İZLE || 29 Nisan Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı
Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse, yeni bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda, Kenan, çocukken tedavi gördüğü ancak artık terk edilmiş olan hastaneyi ziyaret edince, geçmişte yaşadığı zorlu günleri yeniden hatırlar. Bu hastane onun için özel bir yere sahiptir. Öte yandan, Fikret'e karşı kurduğu oyunu sakin ve kararlı bir şekilde sürdürmeye devam eder. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse, bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. İşte, dizinin yeni bölüm HD izleme ekranı haberin devamında...