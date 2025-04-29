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Haberler Yaşam KRAL KAYBEDERSE 11. BÖLÜM İZLE || 29 Nisan Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı
Giriş Tarihi: 29.04.2025 17:11 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 17:11

KRAL KAYBEDERSE 11. BÖLÜM İZLE || 29 Nisan Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse, yeni bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda, Kenan, çocukken tedavi gördüğü ancak artık terk edilmiş olan hastaneyi ziyaret edince, geçmişte yaşadığı zorlu günleri yeniden hatırlar. Bu hastane onun için özel bir yere sahiptir. Öte yandan, Fikret'e karşı kurduğu oyunu sakin ve kararlı bir şekilde sürdürmeye devam eder. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse, bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. İşte, dizinin yeni bölüm HD izleme ekranı haberin devamında...

KRAL KAYBEDERSE 11. BÖLÜM İZLE || 29 Nisan Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından televizyona uyarlanan "Kral Kaybederse", güç, tutku, aşk ve ihanetin iç içe geçtiği sürükleyici bir hikâyeyi ekranlara taşıyor. Halit Ergenç'in karizmatik ve gizemli Kenan Baran'a hayat verdiği dizide, Aslıhan Gürbüz mücadeleci ruhuyla Kenan'ın eşi Handan karakterini canlandırıyor. Merve Dizdar ise Kenan'ın yaşamını derinden sarsan eski aşkı Fadi olarak izleyiciye unutulmaz anlar yaşatıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan dizinin 11. bölümüyle ilgili detaylar ise haberin devamında...

KRAL KAYBEDERSE 11. BÖLÜM İZLE || 29 Nisan Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı

KRAL KAYBEDERSE 11. BÖLÜM İZLE

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse 29 Nisan 2025 Salı akşamı 20:00'de ekranlara gelecek. Diziyi aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla seyredebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/kral-kaybederse

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KRAL KAYBEDERSE 11. BÖLÜM İZLE || 29 Nisan Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Handan ve Özlem'in doktor muayenesinde karşılaşması, Özlem'in içine büyük bir kuşku düşürür. Bu durumu yakından takip etmek isteyen Özlem, Handan'ın hamile olup olmadığını öğrenmek için elinden geleni yapar.

KRAL KAYBEDERSE 11. BÖLÜM İZLE || 29 Nisan Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı

Öte yandan Kenan, Cansu'nun ikili oyunlarından habersiz bir şekilde, yeni proje için çalışmalarını hızla sürdürür. Bir yandan Yusuf'a sahip çıkmaya çalışırken, diğer yandan da Fikret'in hain planlarını boşa çıkarmak için dikkatli ve zekice hamleler yapar.

KRAL KAYBEDERSE 11. BÖLÜM İZLE || 29 Nisan Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı

Bu süreçte Fadi, ablası Güllü'ye destek olmayı sürdürür. Kaşif'in hastalığını öğrenen Güllü ise derin bir üzüntü yaşar. Fadi ve Güllü, Kaşif'i yeni bir doktora giderek tedaviye yeniden başlaması için ikna etmeye çalışır.