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Kral Kaybederse 15.bölüm: " Peri kızı Fadi!" Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
18:21
Kral Kaybederse 15.bölüm: " Peri kızı Fadi!" Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle!
Kral Kaybederse her Salı akşamı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor! Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın paylaştığı dizide bu hafta yaşanacaklar şimdiden merak konusu. Son bölümü dikkatle takip eden seyirciler, gözlerini 15. bölüme çevirmiş durumda. Star TV ile Kral Kaybederse son bölümü izle