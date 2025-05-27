Kral Kaybederse 15.bölüm: " Peri kızı Fadi!" Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle!

KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜM ÖZETİ

Nikah masasında yaşanan kriz, birçok sorunu beraberinde getirir. Özlem'in varlığı, Kenan ve Handan'ın mutluluğuna bir kez daha engel olur. Yürek burkan sitemleriyle dikkat çeken Özlem, adeta acınası bir haldedir. Ancak son gördüklerinin ardından, sevdiklerinin de desteğiyle hayata tutunmak için bir hamle daha yapar.