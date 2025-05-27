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Giriş Tarihi: 27.05.2025 18:21 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 18:21

Kral Kaybederse 15.bölüm: " Peri kızı Fadi!" Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle!

Kral Kaybederse her Salı akşamı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor! Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın paylaştığı dizide bu hafta yaşanacaklar şimdiden merak konusu. Son bölümü dikkatle takip eden seyirciler, gözlerini 15. bölüme çevirmiş durumda. Star TV ile Kral Kaybederse son bölümü izle

Kral Kaybederse 15.bölüm: Peri kızı Fadi! Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle!

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kral Kaybederse, 27 Mayıs 2025 Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor!Sevilen yapımın son bölümü için geri sayım başladı. Yeni bölümde izleyiciyi nasıl gelişmelerin beklediği ise büyük merak konusu.Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle

Kral Kaybederse 15.bölüm: Peri kızı Fadi! Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle!

KRAL KAYBEDERSE 15. BÖLÜM İZLE

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor. Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor.

Dizinin yeni bölümleri için aşağıda yer alan bağlantıları takip edebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/kral-kaybederse

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Kral Kaybederse 15.bölüm: Peri kızı Fadi! Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle!

KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜM ÖZETİ

Nikah masasında yaşanan kriz, birçok sorunu beraberinde getirir. Özlem'in varlığı, Kenan ve Handan'ın mutluluğuna bir kez daha engel olur. Yürek burkan sitemleriyle dikkat çeken Özlem, adeta acınası bir haldedir. Ancak son gördüklerinin ardından, sevdiklerinin de desteğiyle hayata tutunmak için bir hamle daha yapar.

Kral Kaybederse 15.bölüm: Peri kızı Fadi! Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle!

Handan ise yaşananların ardından duyduğu rahatsızlığı Kenan ile paylaşır. Artık aynı şeyleri tekrar yaşamak istemeyen Handan'dan beklenmedik hamleler gelir.

Kral Kaybederse 15.bölüm: Peri kızı Fadi! Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle!
Kenan'ı ise gizemli bir kişiyle kurduğu bağlantının ardından, geçmişe dayanan büyük bir yüzleşme beklemektedir.
Öte yandan Güllü, Kaşif'i de ilgilendiren bir konu sebebiyle büyük bir heyecana kapılır.