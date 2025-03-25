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KRAL KAYBEDERSE 7. BÖLÜM İZLE || 25 Mart Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı
Giriş Tarihi: 25.03.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
17:04
KRAL KAYBEDERSE 7. BÖLÜM İZLE || 25 Mart Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı
Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse, yeni bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda, Kral her zaman arzusunu elde eder; onun için avını seçmek ve ona odaklanmak yeterlidir. Terk edilme korkusuyla yüzleşmeye başladığı dönemde, Kenan, eski eşi Handan'a duyduğu arzunun yeniden alevlendiğini fark eder. Ancak bu sefer, avını gözüne kestirmek, istediğini elde etmek için yeterli olmayacaktır. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse, bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. İşte, dizinin yeni bölüm HD izleme ekranı haberin devamında...