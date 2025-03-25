KRAL KAYBEDERSE 7. BÖLÜM İZLE || 25 Mart Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizi, güç, tutku, aşk ve ihanetin kesiştiği etkileyici bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturuyor. Başrollerde Halit Ergenç, karizmatik ve gizemli Kenan Baran karakterine hayat verirken, Aslıhan Gürbüz onun güçlü ve mücadeleci eşi Handan olarak ekranlarda yer alıyor. Merve Dizdar ise Kenan'ın hayatını altüst eden unutulmaz aşkı Fadi rolüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıyor. İşte, Star TV'nin dizisi Kral Kaybederse'nin 7. bölümü ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...