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Haberler Yaşam KRAL KAYBEDERSE 7. BÖLÜM İZLE || 25 Mart Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı
Giriş Tarihi: 25.03.2025 17:04 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 17:04

KRAL KAYBEDERSE 7. BÖLÜM İZLE || 25 Mart Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse, yeni bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda, Kral her zaman arzusunu elde eder; onun için avını seçmek ve ona odaklanmak yeterlidir. Terk edilme korkusuyla yüzleşmeye başladığı dönemde, Kenan, eski eşi Handan'a duyduğu arzunun yeniden alevlendiğini fark eder. Ancak bu sefer, avını gözüne kestirmek, istediğini elde etmek için yeterli olmayacaktır. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse, bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. İşte, dizinin yeni bölüm HD izleme ekranı haberin devamında...

KRAL KAYBEDERSE 7. BÖLÜM İZLE || 25 Mart Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizi, güç, tutku, aşk ve ihanetin kesiştiği etkileyici bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturuyor. Başrollerde Halit Ergenç, karizmatik ve gizemli Kenan Baran karakterine hayat verirken, Aslıhan Gürbüz onun güçlü ve mücadeleci eşi Handan olarak ekranlarda yer alıyor. Merve Dizdar ise Kenan'ın hayatını altüst eden unutulmaz aşkı Fadi rolüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıyor. İşte, Star TV'nin dizisi Kral Kaybederse'nin 7. bölümü ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

KRAL KAYBEDERSE 7. BÖLÜM İZLE || 25 Mart Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı

KRAL KAYBEDERSE 7. BÖLÜM İZLE

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse 25 Mart 2025 Salı akşamı 20:00'de ekranlara gelecek. Diziyi aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla seyredebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/kral-kaybederse

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KRAL KAYBEDERSE 7. BÖLÜM İZLE || 25 Mart Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kral her zaman arzusunu elde eder; onun için avını seçmek ve ona odaklanmak yeterlidir. Terk edilme korkusuyla yüzleşmeye başladığı dönemde, Kenan, eski eşi Handan'a duyduğu arzunun yeniden alevlendiğini fark eder.

KRAL KAYBEDERSE 7. BÖLÜM İZLE || 25 Mart Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı

Ancak bu sefer, avını gözüne kestirmek, istediğini elde etmek için yeterli olmayacaktır.

KRAL KAYBEDERSE 7. BÖLÜM İZLE || 25 Mart Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse yeni bölüm HD izleme ekranı

Özlem ise Kenan'ın cüzdanında bulduğu bir kartvizitteki ismin peşinden gitmeye başladığında, Handan'ın ahını aldığını düşünerek huzursuz olur.