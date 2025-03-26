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KRAL KAYBEDERSE 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! Star TV Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
06:31
KRAL KAYBEDERSE 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! Star TV Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ile Merve Dizdar'ın yer aldığı "Kral Kaybederse" dizisi, Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Merakla beklenen yeni bölüm öncesinde "Kral Kaybederse 8. bölüm fragmanı" aramaları hız kazanırken, diziye dair tüm detaylar haberin devamında...