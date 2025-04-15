Haberler
Yaşam
Kral Kaybederse 9. bölüm izle full HD! Star TV canlı yayın ekranı ile Kral Kaybederse son bölüm izle kesintisiz
Giriş Tarihi: 15.04.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
19:01
Kral Kaybederse 9. bölüm izle full HD! Star TV canlı yayın ekranı ile Kral Kaybederse son bölüm izle kesintisiz
Kral Kaybederse 9. bölümü ile Star TV ekranlarında yerini aldı. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya gibi isimleri kadrosunda bir araya getiren dizinin 15 Nisan 2025 tarihli bu haftaki bölümünde Kenan, Handan ile arasına net bir mesafe koyar ve onu görmezden gelmeye başlar. Handan'ın son hamleleri, ikili arasındaki bağlara ciddi şekilde zarar vermiştir. Kenan her ne kadar ağır bir darbe almış olsa da, gözü hâlâ eski eşinin üzerindedir. İşte, Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...