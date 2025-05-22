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Kral Kaybederse yeni bölüm tanıtımı izle: "Peri Kızı Fadi, Güzel Değil Mi?" Kral Kaybederse15. bölüm fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
19:02
Kral Kaybederse yeni bölüm tanıtımı izle: "Peri Kızı Fadi, Güzel Değil Mi?" Kral Kaybederse15. bölüm fragmanı izle!
Star TV'de ekrana gelen Kral Kaybederse 14. bölümüyle izleyenleri ekran başına toplamıştı. Yeni bölümün son bulmasının ardından dizinin hayranları gelecek bölüm fragmanına odaklandı. Kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı yapım için gözler yeni bölüm tanıtımına çevrildi. Peki, Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...