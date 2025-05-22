Kral Kaybederse yeni bölüm tanıtımı izle: "Peri Kızı Fadi, Güzel Değil Mi?" Kral Kaybederse15. bölüm fragmanı izle!

Bu sırada Güllü, eşi Kaşif'in ani rahatsızlığı sebebiyle zor anlar yaşar; ambulans çağırarak yardım bekler. Güllü'nün telaşı ve Kaşif'in sağlık durumu çevrede büyük endişe yaratır. Kenan'ın kendisine emanet ettiği özel hediyeyi kaybeden Fadi ise büyük bir sıkıntı içindedir. Kenan'ın mesafeli tavrı karşısında, onunla olan ilişkisini ve işini kaybetme korkusu yaşar.

Aşkın ihanete, gücün zayıflığa ve kazananın kaybedene dönüştüğü bu serüvende, Kenan Baran'ın zirveden düşüşü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatlar çarpıcı bir şekilde ortaya koyulacak.