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Giriş Tarihi: 17.03.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 16:21

Kredi faiz oranları listesi güncellendi! İşte 2022 Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve diğer bankalardan kredi çekmek isteyenler dikkat...

Merkez Bankası'nın bugün açıklayağı Mart ayı faiz kararı ile beraber bankaların kredi faiz oranları güncel listesi de araştırma konusu haline geldi. İhtiyaç, konut ve taşıt olmak üzere çeşitli amaçlar nedeniyle acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar gün içerisinde "Bankaların (ihtiyaç, taşıt, konut) kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?" sorularını da gündeme taşıdı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer tüm bankalar güncel kampanyalarını resmi sitesi üzerinden de duyuruyor. İşte 17 Mart 2022 kredi faiz oranları listesi ve detaylar...