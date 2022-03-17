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Haberler Yaşam Kredi faiz oranları listesi güncellendi! İşte 2022 Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve diğer bankalardan kredi çekmek isteyenler dikkat...
Giriş Tarihi: 17.03.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 16:21

Kredi faiz oranları listesi güncellendi! İşte 2022 Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve diğer bankalardan kredi çekmek isteyenler dikkat...

Merkez Bankası'nın bugün açıklayağı Mart ayı faiz kararı ile beraber bankaların kredi faiz oranları güncel listesi de araştırma konusu haline geldi. İhtiyaç, konut ve taşıt olmak üzere çeşitli amaçlar nedeniyle acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar gün içerisinde "Bankaların (ihtiyaç, taşıt, konut) kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?" sorularını da gündeme taşıdı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer tüm bankalar güncel kampanyalarını resmi sitesi üzerinden de duyuruyor. İşte 17 Mart 2022 kredi faiz oranları listesi ve detaylar...

Kredi faiz oranları listesi güncellendi! İşte 2022 Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve diğer bankalardan kredi çekmek isteyenler dikkat...

İhtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları listesi bu kritik günde araştırma konusu haline geldi. Geçtiğimiz aylarda görüldüğü üzere Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı indirimlerle kamu bankaları da düğmeye basmış ve konut kredilerinde faizleri düşürmüştü. "2022 Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?" şeklindeki sorular da bugün gündeme taşındı. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar...

Kredi faiz oranları listesi güncellendi! İşte 2022 Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve diğer bankalardan kredi çekmek isteyenler dikkat...

AKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,93

Taşıt kredisi: 0 KM 2,04

Konut kredisi: 1,96

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Kredi faiz oranları listesi güncellendi! İşte 2022 Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve diğer bankalardan kredi çekmek isteyenler dikkat...

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2.10

Taşıt kredisi: 1.99

Konut kredisi: 1.99

Kredi faiz oranları listesi güncellendi! İşte 2022 Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve diğer bankalardan kredi çekmek isteyenler dikkat...

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.85

Taşıt kredisi: 1.93

Konut kredisi: 2.01

HSBC KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2,99

Taşıt kredisi: 2,99

Konut kredisi: 2,99

Kredi faiz oranları listesi güncellendi! İşte 2022 Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve diğer bankalardan kredi çekmek isteyenler dikkat...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,94

Taşıt kredisi: 1,61 kaskolu, 1,63 kaskosuz

Konut kredisi: 1,36

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