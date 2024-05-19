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Haberler Yaşam Kreşte dehşet anları: Müdür Özlem Ünal 1’i kız 2 çocuğu dakikalarca darp etti!
Giriş Tarihi: 19.05.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 13:01

Kreşte dehşet anları: Müdür Özlem Ünal 1’i kız 2 çocuğu dakikalarca darp etti!

Antalya'da polis memuru C.A., kızının yüzünde kızarıklık ve vücudunda morluklar olduğunu fark etti. Durumu araştırmak isteyen polis memuru, güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde şoka girdi! Kreş müdürü Özlem Ünal'ın 1'i kız 2 çocuğu dakikalarca darp ettiği anlar tüyler ürpertti!

DHA
Kreşte dehşet anları: Müdür Özlem Ünal 1’i kız 2 çocuğu dakikalarca darp etti!

Korkunç olay Antalya'nın Finike İlçesi'ndeki özel kreşte meydana geldi. 14 Mayıs'ta giden polis memuru C.A., kızının yüzünde kızarıklık ve vücudunda morluklar olduğunu fark etti. Hastaneden darp raporu alan C.A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kreşte dehşet anları: Müdür Özlem Ünal 1’i kız 2 çocuğu dakikalarca darp etti!

Şikayet sonrası kreşe giden ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını almak istedi ancak kreş yönetimi kamera kayıt cihazının bir kişi tarafından alındığını ve tamirde olduğunu söyledi. Çalışanların ifadesini alan polis, araştırmalara rağmen kamera kayıt cihazına ulaşamadı.

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Kreşte dehşet anları: Müdür Özlem Ünal 1’i kız 2 çocuğu dakikalarca darp etti!

GÖRÜNTÜLER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

18 Mayıs'ta sosyal medyada, 27 Ekim 2023 tarihine ait bir güvenlik kamera görüntüsü paylaşıldı. Görüntülerde; 1'i kız 2 çocuğun sınıfta kreşin sahibi ve öğretmeni Özlem Ünal tarafından darp edildiği anlar yer aldı.

Kreş müdürünün çocuklara uyguladığı şiddet kamerada | Video

Kreşte dehşet anları: Müdür Özlem Ünal 1’i kız 2 çocuğu dakikalarca darp etti!

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Kreşe giden polis ekipleri, dün Özlem Ünal'ı gözaltına aldı. Gece geç saatlere kadar süren ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen Ünal, nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Kreşte dehşet anları: Müdür Özlem Ünal 1’i kız 2 çocuğu dakikalarca darp etti!

MAĞDUR SAYISI ARTIYOR

Olayın ortaya çıkmasının ardından geçen yıldan bu yana çocuklarının darbedildiğinden şüphelenen ancak herhangi bir kamera görüntüsü veya başka bir emareye ulaşamadığı belirlenen bazı ailelerin de şikayetçi olduğu öğrenildi.

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