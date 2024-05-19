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Kreşte dehşet anları: Müdür Özlem Ünal 1’i kız 2 çocuğu dakikalarca darp etti!
Giriş Tarihi: 19.05.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
13:01
Kreşte dehşet anları: Müdür Özlem Ünal 1’i kız 2 çocuğu dakikalarca darp etti!
Antalya'da polis memuru C.A., kızının yüzünde kızarıklık ve vücudunda morluklar olduğunu fark etti. Durumu araştırmak isteyen polis memuru, güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde şoka girdi! Kreş müdürü Özlem Ünal'ın 1'i kız 2 çocuğu dakikalarca darp ettiği anlar tüyler ürpertti!