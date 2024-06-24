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Haberler Yaşam Kriminal hakimenin suç ortağı cumhuriyet savcısı çıktı: Dikkat çeken 500 milyon TL detayı!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 23:38

Kriminal hakimenin suç ortağı cumhuriyet savcısı çıktı: Dikkat çeken 500 milyon TL detayı!

Hakime Gül A., Adana ve Edirne Adliyesi'nde görev yaptığı sırada rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi skandala karıştı. SABAH'ın gündeme getirdiği olayda kriminal hakimenin suç ortağı da cumhuriyet savcısı çıktı. Öyle ki Gül A. akaryakıt suçundan tutuklanan kişinin beraat etmesi karşılığında 500 milyon TL aldı. Ardından davaya müdahale edip o duruşmanın savcısı Fatih aslanla anlaştı! İşte detaylar…

Halit TURAN
Kriminal hakimenin suç ortağı cumhuriyet savcısı çıktı: Dikkat çeken 500 milyon TL detayı!

Türkiye SABAH'ın gündeme taşıdığı "Kriminal Hakime" olayını konuşuyor. Görev yaptığı Edirne ve Adana'da 2017 yılından bu yana şantaj, ölüm planı, tehdit, rüşvet gibi birçok suça karıştığı iddiasıyla geçtiğimiz ay HSK tarafından ihraç edilen kriminal hakime olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Kriminal hakimenin suç ortağı cumhuriyet savcısı çıktı: Dikkat çeken 500 milyon TL detayı!

O SAVCI BERAAT MÜTAALASI VERMİŞTİ

Gül A.'nın Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinde "Akaryakıt kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon rüşvet aldığı soruşturma dosyasına girmişti. Gül A.'nın yargılaması olan kişiye Edirne'de birlikte görev yaptığı Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın duruşmada beraat mütalaasında bulunup beraat kararı verdireceğini belirterek 500 milyon talep ederek parayı elden teslim aldığı, o Cumhuriyet Savcısı'nın da yargılanan sanık hakkında beraat kararı verilmesi yönünde talepte bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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Kriminal hakimenin suç ortağı cumhuriyet savcısı çıktı: Dikkat çeken 500 milyon TL detayı!

Beraat mütalaasının verildiği celse karar verilmeyip sonraki celsede başka bir Cumhuriyet Savcısının mahkemede görevli olması nedeniyle de sanığın ceza aldığı ortaya çıkmıştı. Sanığın Hakim Gül A.'ya hem para verip hem de ceza aldığını söylemesi üzerine ise kadın hakimin "Kafaya takma, istinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız" dediği öne sürüldü.

Kriminal hakimenin suç ortağı cumhuriyet savcısı çıktı: Dikkat çeken 500 milyon TL detayı!

HSK İKİ FARKLI SORUŞTURMADAN İHRAÇ ETMİŞ

Edirne'de hakim Gül A. ile görev yapan daha sonra da Osmaniye Adliyesi'nde görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın da iki farklı soruşturma geçiren isimler arasında olduğu öğrenildi.

Kriminal hakimenin suç ortağı cumhuriyet savcısı çıktı: Dikkat çeken 500 milyon TL detayı!

Fatih Aslan'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından hakkında yapılan şikayetler kapsamında geçen yıl ihraç edildiği öğrenildi.

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