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Kriminal hakimenin suç ortağı cumhuriyet savcısı çıktı: Dikkat çeken 500 milyon TL detayı!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
23:38
Kriminal hakimenin suç ortağı cumhuriyet savcısı çıktı: Dikkat çeken 500 milyon TL detayı!
Hakime Gül A., Adana ve Edirne Adliyesi'nde görev yaptığı sırada rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi skandala karıştı. SABAH'ın gündeme getirdiği olayda kriminal hakimenin suç ortağı da cumhuriyet savcısı çıktı. Öyle ki Gül A. akaryakıt suçundan tutuklanan kişinin beraat etmesi karşılığında 500 milyon TL aldı. Ardından davaya müdahale edip o duruşmanın savcısı Fatih aslanla anlaştı! İşte detaylar…