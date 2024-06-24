Kriminal hakimenin suç ortağı cumhuriyet savcısı çıktı: Dikkat çeken 500 milyon TL detayı!

Türkiye SABAH'ın gündeme taşıdığı "Kriminal Hakime" olayını konuşuyor. Görev yaptığı Edirne ve Adana'da 2017 yılından bu yana şantaj, ölüm planı, tehdit, rüşvet gibi birçok suça karıştığı iddiasıyla geçtiğimiz ay HSK tarafından ihraç edilen kriminal hakime olayında yeni bir gelişme yaşandı.