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Kronik hastalıkların kapısını aralıyor! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez sık yapılan 6 beslenme hatasını açıkladı
Giriş Tarihi: 05.09.2026 09:08
Kronik hastalıkların kapısını aralıyor! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez sık yapılan 6 beslenme hatasını açıkladı
Kronik hastalıklardan uzak bir yaşam için önce sofraya bakmak gerekiyor. Ultra işlenmiş gıdalar, doymuş ve trans yağlar, şeker ve yapay tatlandırıcı hazır içecekler, rafine bitkisel yağlar ve işlenmiş etler... Bu altı alışkanlık, bağırsak dengesini bozup inflamasyonu tetikleyebiliyor.