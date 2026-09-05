Kronik hastalıkların kapısını aralıyor! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez sık yapılan 6 beslenme hatasını açıkladı

■ Fermente süt ürünlerini beslenmeden asla çıkarmayın:

Yoğurt, peynir, kefir, ayran, cacık gibi fermente süt ürünleri disbiyotik mikrobiyotayı iyileştiren en iyi besinlerdir.

Fermente sebzelere göre daha çok bağırsak bağışıklık hücre üretimini sağlayan fermente süt ürünleri sağlıklı bağırsaklar ve kolon kanseri dahil birçok hastalıklar için süper koruyucu etkilidir. Kalsiyum kaynağı bu besinler bütirat üretimi için mükemmel kaynaklardır.