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Haberler Yaşam Kübra Özdemir feci şekilde can vermişti: Birlikte jet skiye bindiği Onur Işık’ın ifadesi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 13:29

Kübra Özdemir feci şekilde can vermişti: Birlikte jet skiye bindiği Onur Işık’ın ifadesi ortaya çıktı!

Bursa'daki Kübra Özdemir arkadaşıyla bindiği Jet Ski'den düşüp boğularak can verdi. Facianın yaşandığı gölde denetimler artırılırken genç kız ile Ski'ye binen ve olaydan sonra gözaltına alınan Onur Işık, ifadesinde Kübra'yı kurtarmaya çalıştığını söyledi. İşte detaylar…

MUHARREM DOĞANTEZ
Kübra Özdemir feci şekilde can vermişti: Birlikte jet skiye bindiği Onur Işık’ın ifadesi ortaya çıktı!

Bursa'da önceki gün arkadaşı Onur Işık ile birlikte Jet Ski'ye binerek göle açılan ve burada selfie çekinmek isteyen Kübra Özdemir, aniden dengesini kaybetmiş ve arkadaşıyla birlikte göle düşmüştü.

Kübra Özdemir feci şekilde can vermişti: Birlikte jet skiye bindiği Onur Işık’ın ifadesi ortaya çıktı!

Onur Işık kendi çabasıyla Jet Ski'ye tutunarak son anda kurtulmuş ancak Kübra Özdemir ise suya batarak gözden kaybolmuştu. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarında 1 saatin ardından talihsiz kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Kübra Özdemir feci şekilde can vermişti: Birlikte jet skiye bindiği Onur Işık’ın ifadesi ortaya çıktı!

İznik'te bir otelde Müdür olarak çalışan Özdemir'in ölümü herkesi üzmüş, genç kızın cenazesi Bursa Merkez Yunuseli mahallesinde toprağa verilmişti.

Kübra Özdemir feci şekilde can vermişti: Birlikte jet skiye bindiği Onur Işık’ın ifadesi ortaya çıktı!

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çalıştıkları otelin sahibine ait olan Jet Ski'ye Kübra Özdemir ile birlikte izinsiz binen Onur Işık'ın verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Işık İznik Jandarma Komutanlığında verdiği ifadede, "Dengemizi kaybedip suya düştük. Ben Jet Ski'ye tutunup araca çıktım. Hemen Kübra'yı kurtarmaya çalıştım ama gücüm yetmedi. Sonra da yardım gelmesini bekledim" dedi. Onur Işık tutuklanma talebiyle sevk edildiği Mahkemece, Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.

Kübra Özdemir feci şekilde can vermişti: Birlikte jet skiye bindiği Onur Işık’ın ifadesi ortaya çıktı!

GÖLDE DENETİMLER ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Yaz aylarının başında gölde bazı noktalarda suya girişler yasaklanmış ve denetimler başlatılmıştı. Yaşanan Jet Ski faciasının ardından ise denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Jandarma Komutanlığına Bağlı Sahil güvenlik ekipleri, göle girişlerin yasak olduğu bölgelerde ve gölün açıklarında denetimlerini sıklaştırdı.

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