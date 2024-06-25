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Kübra Özdemir feci şekilde can vermişti: Birlikte jet skiye bindiği Onur Işık’ın ifadesi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
13:29
Kübra Özdemir feci şekilde can vermişti: Birlikte jet skiye bindiği Onur Işık’ın ifadesi ortaya çıktı!
Bursa'daki Kübra Özdemir arkadaşıyla bindiği Jet Ski'den düşüp boğularak can verdi. Facianın yaşandığı gölde denetimler artırılırken genç kız ile Ski'ye binen ve olaydan sonra gözaltına alınan Onur Işık, ifadesinde Kübra'yı kurtarmaya çalıştığını söyledi. İşte detaylar…