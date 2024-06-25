Kübra Özdemir feci şekilde can vermişti: Birlikte jet skiye bindiği Onur Işık’ın ifadesi ortaya çıktı!

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çalıştıkları otelin sahibine ait olan Jet Ski'ye Kübra Özdemir ile birlikte izinsiz binen Onur Işık'ın verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Işık İznik Jandarma Komutanlığında verdiği ifadede, "Dengemizi kaybedip suya düştük. Ben Jet Ski'ye tutunup araca çıktım. Hemen Kübra'yı kurtarmaya çalıştım ama gücüm yetmedi. Sonra da yardım gelmesini bekledim" dedi. Onur Işık tutuklanma talebiyle sevk edildiği Mahkemece, Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.