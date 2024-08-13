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Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:48

Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Küçük Esnaf oyuncuları kimler, konusu nedir gibi sorular bu akşam filmi takip eden sinemaseverlerin gündeminde. 2016 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Filmin senaristliğini ise İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak üstleniyor. Peki; Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, filme dair detaylar...

Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Küçük Esnaf oyuncuları arasında komedi filmlerinin vazgeçilmez isimleri yer alıyor. İzleyenlerden tam not alan yapım televizyon ekranlarında takip edilmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Başrolde yer alan Berhudar Bakır'ın maceralarına odaklanan film ekranlarda. İşte, Küçük Esnaf filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri...

Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

KÜÇÜK ESNAF KONUSU

Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez.

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Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.

Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI

İbrahim Büyükak: Berhudar

Gupse Özay: Burcu

Cengiz Bozkurt: Fahrettin

Zeynep Koçak: Ezel

Cezmi Baskın: Hüseyin

Ünal Yeter: Salih

Olgun Toker: Oktay

Berat Yenilmez: Bünyamin

Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva'da gerçekleştirildi.

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