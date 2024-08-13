Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
16:48
Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?
Küçük Esnaf oyuncuları kimler, konusu nedir gibi sorular bu akşam filmi takip eden sinemaseverlerin gündeminde. 2016 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Filmin senaristliğini ise İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak üstleniyor. Peki; Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, filme dair detaylar...