Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

KÜÇÜK ESNAF KONUSU

Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez.