Küçük İbrahim kalp nakli bekliyor! Evladımıza şifa arıyoruz…

Oralarda bir sürü kalp nakli bekleyen çocuklarımız var, evlatlarımız var, büyüklerimiz var. Bu hastalık bir anda gelişebilen, anlık görülebilen bir hastalık ve yakanıza yapıştığı zaman sizi bırakmıyor. 2,5 yıldır biz bu rahatsızlığın içindeyiz. Ailemiz perişan oldu. 3 tane daha kız çocuğum var.