Haberler
Yaşam
KÜÇÜKBAŞ DESTEK ÖDEMELERİ: Kuzu/oğlak destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
14:31
KÜÇÜKBAŞ DESTEK ÖDEMELERİ: Kuzu/oğlak destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?
Mayıs ayıyla birlikte hayvancılıkla uğraşan üreticilerin merakla beklediği küçükbaş hayvan destek ödemeleri gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplamda 3,9 milyar liralık destekleme ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakanlık, ödeme işlemlerini belirlenen takvim ve kimlik/vatandaşlık numaralarının son hanesine göre gerçekleştirecek.Kuzu ve oğlak yetiştiriciliği yapan çiftçilere yönelik bu destek ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın planlamasına uygun şekilde aşamalı olarak hesaplara yatırılıyor. Peki, Mayıs ayı küçükbaş destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl ve nereden sorgulanır?