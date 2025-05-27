KÜÇÜKBAŞ DESTEK ÖDEMELERİ: Kuzu/oğlak destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

ÖDEME TAKVİMİ

Küçükbaş hayvancılığa yönelik kuzu ve oğlak destekleme ödemeleri, T.C. kimlik numarası ve vergi numarası son hanelerine göre belirlenen takvime göre yapılmaktadır.

Bu kapsamda;

T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 veya 8 olan üreticiler ile,

Vergi numarasının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8 veya 9 olan üreticilere 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 18.00'den itibaren ödemeler yapılmıştır.

Kimlik ve vergi numarasının son hanesi 0, 2 veya 4 olan üreticilerin destek ödemeleri ise 30 Mayıs 2025 Cuma günü saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacaktır.