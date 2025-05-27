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Haberler Yaşam KÜÇÜKBAŞ DESTEK ÖDEMELERİ: Kuzu/oğlak destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 14:31 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:31

KÜÇÜKBAŞ DESTEK ÖDEMELERİ: Kuzu/oğlak destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

Mayıs ayıyla birlikte hayvancılıkla uğraşan üreticilerin merakla beklediği küçükbaş hayvan destek ödemeleri gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplamda 3,9 milyar liralık destekleme ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakanlık, ödeme işlemlerini belirlenen takvim ve kimlik/vatandaşlık numaralarının son hanesine göre gerçekleştirecek.Kuzu ve oğlak yetiştiriciliği yapan çiftçilere yönelik bu destek ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın planlamasına uygun şekilde aşamalı olarak hesaplara yatırılıyor. Peki, Mayıs ayı küçükbaş destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl ve nereden sorgulanır?

KÜÇÜKBAŞ DESTEK ÖDEMELERİ: Kuzu/oğlak destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik destekleme ödemelerinin tarihlerini açıkladı. Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre, kuzu ve oğlak destekleme ödemeleri, hak sahibi üreticilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen günlerde hesaplara aktarılacak. Ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu oldu. Peki, küçükbaş hayvancılık destek ödemeleri başladı mı, ne zaman hesaplara geçecek? İşte detaylar...

KÜÇÜKBAŞ DESTEK ÖDEMELERİ: Kuzu/oğlak destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

KÜÇÜKBAŞ DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim, küçükbaş hayvancılık (kuzu ve oğlak) destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam 3 milyar 888 milyon 395 bin liralık destek ödemesi, 26 Mayıs 2025 Pazar günü itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Ödemeler, belirlenen takvim çerçevesinde aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

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KÜÇÜKBAŞ DESTEK ÖDEMELERİ: Kuzu/oğlak destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

BAKAN YUMAKLI DUYURDU

Küçükbaş hayvancılık (kuzu oğlak) desteğinin çiftçilerin hesabına aktarılacağını belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Emeğe değer, üreticimize destek. 3 milyar 888 milyon 395 bin lira küçükbaş hayvancılık destek ödemesini, bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

KÜÇÜKBAŞ DESTEK ÖDEMELERİ: Kuzu/oğlak destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

ÖDEME TAKVİMİ

Küçükbaş hayvancılığa yönelik kuzu ve oğlak destekleme ödemeleri, T.C. kimlik numarası ve vergi numarası son hanelerine göre belirlenen takvime göre yapılmaktadır.

Bu kapsamda;

T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 veya 8 olan üreticiler ile,

Vergi numarasının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8 veya 9 olan üreticilere 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 18.00'den itibaren ödemeler yapılmıştır.

Kimlik ve vergi numarasının son hanesi 0, 2 veya 4 olan üreticilerin destek ödemeleri ise 30 Mayıs 2025 Cuma günü saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacaktır.

KÜÇÜKBAŞ DESTEK ÖDEMELERİ: Kuzu/oğlak destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?