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Küçükçekmece’de metrobüs durağı alt geçidini su bastı: Vatandaşlar paletlerin üzerinde resmen parkur yaptı!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
19:47
Küçükçekmece’de metrobüs durağı alt geçidini su bastı: Vatandaşlar paletlerin üzerinde resmen parkur yaptı!
Küçükçekmece'de bulunan metrobüs durağı alt geçidini akşam saatlerinde su bastı. İhbar üzerine gelen ekipler vatandaşları yere koydukları paletlerden geçirdiler. Su baskının 24 saat çalışması gereken su pompalarının bozulması nedeniyle ortaya çıktığı öğrenilirken, vatandaşların zorlu şartlar altında ilerlemeleri cep telefonu kameralarına yansıdı.