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Haberler Yaşam Küçükçekmece’de metrobüs durağı alt geçidini su bastı: Vatandaşlar paletlerin üzerinde resmen parkur yaptı!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 19:47 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:47

Küçükçekmece’de metrobüs durağı alt geçidini su bastı: Vatandaşlar paletlerin üzerinde resmen parkur yaptı!

Küçükçekmece'de bulunan metrobüs durağı alt geçidini akşam saatlerinde su bastı. İhbar üzerine gelen ekipler vatandaşları yere koydukları paletlerden geçirdiler. Su baskının 24 saat çalışması gereken su pompalarının bozulması nedeniyle ortaya çıktığı öğrenilirken, vatandaşların zorlu şartlar altında ilerlemeleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA
Küçükçekmece’de metrobüs durağı alt geçidini su bastı: Vatandaşlar paletlerin üzerinde resmen parkur yaptı!

İstanbul Küçükçekmece de bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidini su bastı.

Küçükçekmece’de metrobüs durağı alt geçidini su bastı: Vatandaşlar paletlerin üzerinde resmen parkur yaptı!

Durumun bildirilmesi üzerine altgeçide giden belediye ekipleri, vatandaşların geçişlerini yere koydukları paletler ile sağlamaya çalıştı.

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Küçükçekmece’de metrobüs durağı alt geçidini su bastı: Vatandaşlar paletlerin üzerinde resmen parkur yaptı!

Su baskınının, dere yatağı üzerinde inşa edilen alt geçitte su baskınlarını önlemek için 24 saat çalışan su pompalarının bozulması sebebiyle meydana geldiği öğrenildi.

Küçükçekmece’de metrobüs durağı alt geçidini su bastı: Vatandaşlar paletlerin üzerinde resmen parkur yaptı!

Belediye ekiplerinin altgeçitteki su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Küçükçekmece’de metrobüs durağı alt geçidini su bastı: Vatandaşlar paletlerin üzerinde resmen parkur yaptı!

Öte yandan, alt geçidi kullanan vatandaşların paletlerin üzerinde yürümeye çalıştıkları anlar cep telefonları ile görüntülendi.

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