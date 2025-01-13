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Haberler Yaşam KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 40. BÖLÜM İZLE: 13 Ocak TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle
Giriş Tarihi: 13.01.2025 18:02 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 18:02

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 40. BÖLÜM İZLE: 13 Ocak TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, TRT 1 ekranlarında her Pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, senaryosunu ise Serdar Özönalan'ın kaleme aldığı bu tarihi yapım, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. Diziye olan yoğun ilgi nedeniyle, takipçiler yeni bölümü kaçırmamak adına 40.bölümü izle linkini mercek altına aldı. İşte, 13 Ocak 2025 Pazartesi TRT 1 dizi ekranı ile Kudüs Ftihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle ekranı...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 40. BÖLÜM İZLE: 13 Ocak TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

TRT 1'in büyük ilgiyle izlenen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Mehmet Ali Nuroğlu, Nureddin Zengi, Kaan Çakır, Nusreddin, ve Hakan Vanlı'nın başrolünde olduğu yapım, her yeni bölümde izleyicilerini heyecanlandırıyor. İşte, 13 Ocak TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 40. bölüm HD izle ekranı ahberin devamında...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 40. BÖLÜM İZLE: 13 Ocak TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM İZLE

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümü ile 12 Ocak Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;
https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 40. BÖLÜM İZLE: 13 Ocak TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetme yolunda yaşadığı zorlu mücadeleler ve stratejik hamleler dikkat çekecek. Dizinin önceki bölümlerinde giderek güçlenen Selahaddin, bu kez yeni bir düşmanla karşı karşıya kalıyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyen olaylar, tarih ve aksiyonu bir arada sunacak.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 40. BÖLÜM İZLE: 13 Ocak TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCU KADROSU
Uğur Güneş - Selahaddin Eyyubi
Mehmet Ali Nuroğlu - Kral Amalrik
Ozan Dolunay - Lord Giyom
Gökçe Türkan - Şemse Ahsen Eroğlu

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 40. BÖLÜM İZLE: 13 Ocak TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

13 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:30 – Hayatımın Neşesi
10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:55 – Masumlar Apartmanı
17:45 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 – Hara

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