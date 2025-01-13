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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 40. BÖLÜM İZLE: 13 Ocak TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle
Giriş Tarihi: 13.01.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
18:02
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 40. BÖLÜM İZLE: 13 Ocak TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, TRT 1 ekranlarında her Pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, senaryosunu ise Serdar Özönalan'ın kaleme aldığı bu tarihi yapım, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. Diziye olan yoğun ilgi nedeniyle, takipçiler yeni bölümü kaçırmamak adına 40.bölümü izle linkini mercek altına aldı. İşte, 13 Ocak 2025 Pazartesi TRT 1 dizi ekranı ile Kudüs Ftihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle ekranı...