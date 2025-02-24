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Haberler Yaşam YENİ BÖLÜM! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46. bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle
Giriş Tarihi: 24.02.2025 20:23 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 20:23

YENİ BÖLÜM! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46. bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında takip edilen tarihi dizi yeni bölümüyle izleniyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46. bölüm izle araştırmaları hız kazandı. Uğur Güneş'in başrolünde yer aldığı yapım için ekran başında yerler alındı. 24 Şubat 2025 tarihli bölüm gündemde. İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...

YENİ BÖLÜM! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46. bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46. bölüm izle TRT 1 dizi ekranında izleniyor. Dönem yapımında yer alan tarihi sahneler izleyenlerin gündeminde. İşte, dizisinin son bölümüne dair merak edilenler...

YENİ BÖLÜM! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46. bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 46. BÖLÜM İZLE

24 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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YENİ BÖLÜM! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46. bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Börü, düşman hatları arasında kapana kısılmışken Selahaddin, onu kurtarmak için hiçbir tereddüt göstermeden savaş meydanına iner. Guy ve Chatillon, bu anı fırsat bilerek Selahaddin'i yok etmeye çalışırken hesap edemedikleri bir şey olur: Sultan Nureddin, ordusuyla birlikte yetişerek büyük bir destek sağlar ve savaşın gidişatını değiştirir. Zafer yine inananlarındır. Kahire, büyük bir Sultan'ı karşılar. Sultan Nureddin, son nefesine kadar cihadın izzetini omzunda taşımaya ahdetmiş ve bunu çevresine anlatmıştır.

YENİ BÖLÜM! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46. bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Kudüs'te artık bir hesaplaşma vaktidir. Lord Guy, asi geldiği ve sonunda da başarısız olduğu Kral Amalrik'e canıyla hesap verecektir. Kral, onun idamını istemektedir. Peki ölen, Lord Guy mı olacaktır? Chatillon'un komutanlık görevinden azledildiğini ona bildirmek üzere Balian'ı görevlendirir. Kudüs'te büyük bir güç değişimi yaşanırken, Chatillon bu kararı asla kabul etmez ve Balian'la aralarındaki gerilim had safhaya ulaşır. Latif tehlikede midir? Kudüs, kendisine şifa olacak bir hekimi koruyamayacak mıdır?

YENİ BÖLÜM! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46. bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Öte yandan, Mila Şemse ile evlilik arifesinde olan Selahaddin'e karşı hissettiği duyguları artık saklayamaz ve ona aşkını itiraf eder. Selahaddin büyük bir sınavla karşı karşıya kalır.

Kudüs'teki iktidar değişimi yeni bir savaşın habercisi mi? Haçlılar, kaybettikleri gücü geri almak için nasıl bir hamle yapacak?

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