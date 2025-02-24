YENİ BÖLÜM! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46. bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Börü, düşman hatları arasında kapana kısılmışken Selahaddin, onu kurtarmak için hiçbir tereddüt göstermeden savaş meydanına iner. Guy ve Chatillon, bu anı fırsat bilerek Selahaddin'i yok etmeye çalışırken hesap edemedikleri bir şey olur: Sultan Nureddin, ordusuyla birlikte yetişerek büyük bir destek sağlar ve savaşın gidişatını değiştirir. Zafer yine inananlarındır. Kahire, büyük bir Sultan'ı karşılar. Sultan Nureddin, son nefesine kadar cihadın izzetini omzunda taşımaya ahdetmiş ve bunu çevresine anlatmıştır.

