Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 49. bölüm full izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, kesintisiz

Sultan İsmail'i kaçıran Mila bununla neyi hedeflemektedir? Sayra ile Börü'nün gönül kırıklıkları nereye kadar devam edecektir? Kerek Kalesi'nin taş duvarları ardında ihanet ve hesaplaşma iç içe geçerken, Selahaddin ve askerleri küçük Sultan İsmail'i kurtarmak için hayatlarını ortaya koyar. Düşman cephesinde ittifaklar ve sadakatler sürekli değişirken, Kerek artık yalnızca bir kale değil, büyük hesaplaşmaların yaşanacağı bir kader sahnesine dönüşmüştür.