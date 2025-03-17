Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 50. bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Selahaddin'in kurduğu tertip başarılı olmuş, Gümüştekin'in bütün oyunları açığa çıkmıştır. Artık Şam tahtı gerçek sahibine yani Selahaddin'e kavuşmuştur. Gümüştekin'in hükmü bellidir. Chatillon'u esir almayı başaran Balian ise kendini Selahaddin'in karşısında bulur. Selahaddin, Kudüs'ün fethine olan inancını Balian'ın yüzüne karşı yineler. Balian Chatillon'un kendisine teslim edilmesini istemektedir. Selahaddin onun bu talebini nasıl karşılayacak?