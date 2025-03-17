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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 50. bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
23:34
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 50. bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin 50. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Tarihi yapımın son bölümünün ardından, izleyiciler yeni haftada neler yaşanacağını öğrenmek için araştırmalara başladı. Savaş sahneleri ve olayların akışı takip edilirken, yeni bölüm tanıtımının yayınlanıp yayınlanmadığı sorgulanıyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?