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Haberler Yaşam Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 54. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 00:24 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 00:24

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 54. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

TRT 1'de ekrana gelen tarihi dizi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 54. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından, yeni haftada hangi olayların yaşanacağı izleyicilerin merak odağı oldu. Epik savaş sahneleri ve karakterlerin derinleşen hikâyeleri ilgiyle takip edilirken, gözler şimdi yeni tanıtımın yayınlanıp yayınlanmadığında. Peki, Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 54. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin son bölümünün ardından izleyiciler . bölüm fragmanına çevirdi. Yeni bölümde Selahaddin'in atacağı adımlar merak edilirken, tanıtım videosunun yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılıyor. Peki, Selahaddin Eyyubi yeni fragman çıktı mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 54. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 54. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Selahaddin ve Kont Balian karşı karşıya gelmiştir. Balian'ın akıl hocası Yudas, Sultan Selahaddin'in esiri olmuştur. Şayet Balian askerlerini geri çekmezse Yudas'ın sonu görünmektedir. Balian'ın kararı ne olacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 54. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Lord Guy'dan kimsenin haberinin olmaması Baldwin'in huzursuz eder. Sybilla ve William'ın kurduğu tuzağın bir neticesinde Lord Guy, suikastin hedefi olmuştur. Peki ölmüş müdür yoksa yaşıyor mudur?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 54. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Börü, emre itaatsizliğinin cezasını ağabeyinin kestiği cezayla ödeyecektir: İdam! İnfaz gerçekleşecekken Turabatılır ve Selahaddin'in boynuna kılıcı dayar! Börü'nün serbest bırakılmasını ister. İdamdan kurtulan Börü için yeni bir hikâye başlamaktadır: Kont Balian'ın kalesinde ağabeyi Sultan Selahaddin'e karşı savaşmak. Ancak Balian buna inanmaz. İkna olması Selahaddin'i öldürmesi için Börü'nün yardım edip etmeyeceğine bağlıdır. Selahaddin ise İbelin'i Balian'ın elinden almadıkça durmamaya kararlıdır.