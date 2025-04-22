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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 54. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
00:24
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 54. bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
TRT 1'de ekrana gelen tarihi dizi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 54. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından, yeni haftada hangi olayların yaşanacağı izleyicilerin merak odağı oldu. Epik savaş sahneleri ve karakterlerin derinleşen hikâyeleri ilgiyle takip edilirken, gözler şimdi yeni tanıtımın yayınlanıp yayınlanmadığında. Peki, Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?