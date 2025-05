Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 58. Bölüm Fragmanı yayında! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi Final fragmanı izle!

Mazhar'ın geri dönüşü ve beraberinde getirdiği sırlar, Musul cephesindeki derin hesaplaşmaları tetikler. Emir Kaymaz'ın karanlık yüzü ifşa olurken, Selahaddin hem adaleti sağlamak hem de ümmeti parçalamamak adına büyük bir sabır ve stratejiyle hareket eder. Barış için atılan her adım, onu içten içe yoran bir yük haline gelir. Zira her barış önerisinin ardında başka bir bedel, her dostluk çağrısının arkasında başka bir niyet saklıdır.

Kudüs'e varıldığında herkesin yüreği farklı atar. Kimileri bu yürüyüşü bir zafer sayarken kimileri acizlik olarak görür. Bu kutsal şehirde masaya oturmak, sadece siyasi bir karar değil; onur, inanç ve istikbal meselesine dönüşür.