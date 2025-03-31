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Haberler Yaşam Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? 31 Mart TRT 1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tarihi
Giriş Tarihi: 31.03.2025 17:56 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 18:02

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? 31 Mart TRT 1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tarihi

Her hafta pazartesi günleri ekranlara gelen tarihi yapım Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı yok mu sorusuyla takip ediliyor. Dizi takipçileri ekran başında araştırmalara hız kazandırdı. Ramazan Bayramı dolayısıyla dizilerin yayınları sorgulanıyor. Peki; 31 Mart 2025 TRT 1 yayın akışı ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? 31 Mart TRT 1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tarihi

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı, bu hafta yayınlanacak mı soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Diziyi takip edenler 51. bölüm için tarihi takip ediyor. TRT 1 ekranlarında araştırmalar başladı. Peki; Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? 31 Mart TRT 1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tarihi

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

TRT 1'de pazartesi günleri ekrana gelen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 51. bölüm ile bu akşam yayında olmayacak.

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? 31 Mart TRT 1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tarihi

TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 MART 2025

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:15 Hayallerinin Peşinde

07:00 Vuslat

10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Teşkilat

17:15 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Lingo Türkiye

22:20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

01:35 Türk Sineması "Bayram Havası"

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? 31 Mart TRT 1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tarihi

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni bölümün haftaya pazartesi 7 Nisan tarihinde ekranlara gelmesi bekleniyor.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? 31 Mart TRT 1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tarihi

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Melik İsmail'in kurtarılmasıyla sonuçlanan operasyonunun ardından, Gümüştekin'le son yüzleşme yaşanır. Mila ile yaptığı ittifak Gümüştekin'i kurtarmaya yetecek midir?

Selahaddin Kerek'ten önce Şam için tehdit unsuru olan bir kaleye yönelir: Hedef, Tapınakçıların karargâhı Beytülahzan Kalesi'dir. Kerek'teki dengeler geçici olarak donmuş, Kudüs'e giden yol üzerindeki en stratejik tehdit artık Beytülahzan'dır. Selahaddin, savaş meydanında değil, yerin altından yürütülecek zekice bir hamleyle bu kaleyi düşürmeyi planlar. Kale savunmasında karşısında bulduğu kişi ise Balian'dır.