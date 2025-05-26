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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? TRT 1 ile takip ediliyor!
Giriş Tarihi: 26.05.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
09:35
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? TRT 1 ile takip ediliyor!
TRT 1 ekranlarında her hafta pazartesi günü yayımlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi final mi yapıyor sorusu dizi takipçilerinin gündeminde. Uğur Güneş'in başrolünde yer aldığı tarihi yapım 58. bölüm ile bekleniyor. Yapımı takip edenler sorularını yapıma ve kanala yöneltiyor. Peki; Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi final bölümü ne zaman?