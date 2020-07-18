Kura Nehri’nin oluşturduğu menderesler görenleri mest ediyor

İstanbul'da yaşayan ve Kura Nehri'nin kıyısına gelerek fotoğraf çektiren iş adamı Enver Koçak, nehrin önemine vurgu yaparak, "Kura Nehrimiz Kızılgedik Dağlarından gelmekte. Göle ilçesine bağlı Sürügüden köyümüzden geçip Ardahan'da birleşerek daha sonra Azerbaycan'dan geçiyor. Biz fırsat buldukça kendi köyümüzü ziyaret etmekteyiz. İlçemiz, kaşarıyla, balıyla, kavurması ile meşhurdur. Bu ziyaret sırasında insanların istediği o mamullerimizi üretmekteyiz. İnsanlar Kura Nehrinde de balık tutup, yüzüyorlar. Burayı ziyaret etmeliler. Nice güzel yerler var burada. İnsanlar gelip buranın havasını, suyunu, tatlarını tatmalarını istiyoruz" dedi.