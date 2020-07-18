Kura Nehri’nin oluşturduğu menderesler görenleri mest ediyor

Kura Nehri'nin yöreye önemli bir güzellik kattığını belirten Yaşar Özbay isimli vatandaş ise, "Burada olan doğayı başka hiçbir yerde göremezsiniz. Şu anda havası en temiz ilimiz Ardahan'dır. Biz sürekli geliyoruz. Bütün vatandaşlarımızın gelip yaz aylarında burayı ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Görmeye değer bir yer. Şu anda bulunduğumuz yer Kura Nehri. Nehrimiz, Kızılgedik Dağlarından çıkarak Bakü'den Hazar Gölü'ne bağlanır. Suyu çok temizdir. Burada amatör balıkçılık yapılmaktadır. Burayı görmeyen insanlara tavsiye ederim" diye konuştu.