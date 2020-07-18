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Haberler Galeri Kura Nehri’nin oluşturduğu menderesler görenleri mest ediyor

’nin oluşturduğu menderesler görenleri mest ediyor

, ve 'dan geçerek Hazar Gölü'ne dökülen 'nin oluşturduğu menderesler güzelliğiyle görenleri mest ediyor. Yeşilin çevreleyerek kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı nehir havadan görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 18.07.2020 20:31 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 20:34
Kura Nehri’nin oluşturduğu menderesler görenleri mest ediyor

Ardahan ile Kars sınırlarında bulunan Allahuekber ve Kızılgedik dağlarından kaynağını alarak ve 'dan geçerek Hazar Gölü'ne dökülen yeşilin içindeki kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kura Nehri’nin oluşturduğu menderesler görenleri mest ediyor

10 binlerce kilometre uzunluğunda olan ve 3 ülkeden geçmesi özelliği ile 'deki en uzun nehirlerden birisi olan 'nin, Ardahan'ın Göle ilçesi platosunda oluşturduğu menderesler görenleri hayran bırakıyor.

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Kura Nehri’nin oluşturduğu menderesler görenleri mest ediyor

Çiçekler ve yeşil örtünün çevresini sardığı nehir kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Kura Nehri’nin oluşturduğu menderesler görenleri mest ediyor

Tatil için kente gelen vatandaşlar ise nehrin kıyısına gelerek fotoğraf çekiliyor. Güzelliği ile hayran bırakan nehir havadan görüntülendi.

Kura Nehri’nin oluşturduğu menderesler görenleri mest ediyor

İstanbul'da yaşayan ve 'nin kıyısına gelerek fotoğraf çektiren iş adamı Enver Koçak, nehrin önemine vurgu yaparak, "Kura Nehrimiz Kızılgedik Dağlarından gelmekte. Göle ilçesine bağlı Sürügüden köyümüzden geçip Ardahan'da birleşerek daha sonra 'dan geçiyor. Biz fırsat buldukça kendi köyümüzü ziyaret etmekteyiz. İlçemiz, kaşarıyla, balıyla, kavurması ile meşhurdur. Bu ziyaret sırasında insanların istediği o mamullerimizi üretmekteyiz. İnsanlar Kura Nehrinde de balık tutup, yüzüyorlar. Burayı ziyaret etmeliler. Nice güzel yerler var burada. İnsanlar gelip buranın havasını, suyunu, tatlarını tatmalarını istiyoruz" dedi.

Kura Nehri’nin oluşturduğu menderesler görenleri mest ediyor

'nin yöreye önemli bir güzellik kattığını belirten Yaşar Özbay isimli vatandaş ise, "Burada olan doğayı başka hiçbir yerde göremezsiniz. Şu anda havası en temiz ilimiz Ardahan'dır. Biz sürekli geliyoruz. Bütün vatandaşlarımızın gelip yaz aylarında burayı ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Görmeye değer bir yer. Şu anda bulunduğumuz yer Kura Nehri. Nehrimiz, Kızılgedik Dağlarından çıkarak Bakü'den Hazar Gölü'ne bağlanır. Suyu çok temizdir. Burada amatör balıkçılık yapılmaktadır. Burayı görmeyen insanlara tavsiye ederim" diye konuştu.

Kura Nehri’nin oluşturduğu menderesler görenleri mest ediyor
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