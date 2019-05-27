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Galeri Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları neler? İşte detaylar...
Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları neler? İşte detaylar...
İslam dininin kutsal Kitabı, Kuran-ı Kerim'de pek çok şifalı besin ve bitki'nin adı geçiyor. Kuran-ı Kerim'de ismi geçen bu besinlerin insanlara katkısı çok fazla. Kuran'da geçen tüm besinler bilim insanları tarafından da onaylandı. İşte Kuran-ı Kerim'de adı geçen o şifalı yiyecekler...
Giriş Tarihi: 27.05.2019
20:14
Güncelleme Tarihi: 28.05.2019
00:07
Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'de pek çok şifalı besin ve bitkinin adı geçiyor. Bilim indsanlarının da onayladığı bu besinler gerçek bir şifa deposu. Peki Kuran-ı Kerim'de geçen
şifalı besinler hangileri ve faydaları neler? İşte tüm detaylar...
NAR (EN'AM, 99): Kışın sevilen meyvesi be bereketin simgesi olan nar, bol miktarda C vitamini, polyphenol, demir, potasyum içerir tüm bunlar da özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Vücuttaki kolestrol ve şeker seviyelerini dengeleyen nar, kanser hücrelerinin gelişmesine engel olurken, kalp sağlığının korunmasında da yardımcı olur.
HURMA (NAHL, 11): Hurma, tüketildiğinde DNA'nın yapısını ve vücudumuzdaki hücreleri yenileme özelliği olan meyvelerden bir tanesidir. Besin değeri oldukça yüksektir ve ayrıca protein, lif ve farklı yağlar başta olmak üzere 16 farklı mineral ve vitamin içermektedir.
Hurma, içinde barındırdığı C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren ve özellikle kanser hastalığına yakalanma riskini azaltan selenyum açısından da oldukça zengindir.
ACUR (BAKARA, 61): Acur vücudun enerjisini dengeler ve hazmı kolaylaştırır. Bununla birlikte besin değeri yüksek bir sebze olduğundan sizi tok tutmaya yarar. Düzenli olarak tüketmek kandaki zararlı maddeleri arındırır.
KİRAZ (VAKIA, 28-33): Kirazın çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bol miktarda A vitamini içerir ve baş ağrılarında 15-20 tane yenmesi anında ağrıyı yok eder. Ayrıca kiraz, potasyum, demir ve magnezyum açısından da zenginidir.