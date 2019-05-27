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Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları neler? İşte detaylar...

Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları neler? İşte detaylar...

İslam dininin kutsal Kitabı, Kuran-ı Kerim'de pek çok şifalı besin ve bitki'nin adı geçiyor. Kuran-ı Kerim'de ismi geçen bu besinlerin insanlara katkısı çok fazla. Kuran'da geçen tüm besinler bilim insanları tarafından da onaylandı. İşte Kuran-ı Kerim'de adı geçen o şifalı yiyecekler...

Giriş Tarihi: 27.05.2019 20:14 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 00:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





