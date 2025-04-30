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KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Diyanet ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
15:25
KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Diyanet ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?
Müslüman alemi için büyük anlam taşıyan Kurban Bayramı, her yıl Zilhicce ayının 10. gününde kutlanıyor. Hicri takvime göre belirlenen Kurban Bayramı tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arefe günü ile beraber toplamda dört buçuk gün olan Kurban Bayramı tatili uzaması durumunda 9 güne çıkabiliyor. Peki; 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak? İşte, detaylar.