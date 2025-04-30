KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Diyanet ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?

Kurban Bayramı tarihleri, yaz aylarında tatil planı yapacak olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılında Haziran ayına denk gelen bayram, hem aile ziyaretleri hem de tatil planları için önemli bir fırsat sunuyor. Peki Kurban Bayramı hangi tarihte kutlanacak, tatil hangi gün başlayacak? İşte 2025 Kurban Bayramı tatil takvimine dair tüm ayrıntılar...