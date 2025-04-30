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Haberler Yaşam KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Diyanet ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 15:25 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 15:25

KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Diyanet ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?

Müslüman alemi için büyük anlam taşıyan Kurban Bayramı, her yıl Zilhicce ayının 10. gününde kutlanıyor. Hicri takvime göre belirlenen Kurban Bayramı tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arefe günü ile beraber toplamda dört buçuk gün olan Kurban Bayramı tatili uzaması durumunda 9 güne çıkabiliyor. Peki; 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak? İşte, detaylar.

KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Diyanet ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?

Kurban Bayramı tarihleri, yaz aylarında tatil planı yapacak olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılında Haziran ayına denk gelen bayram, hem aile ziyaretleri hem de tatil planları için önemli bir fırsat sunuyor. Peki Kurban Bayramı hangi tarihte kutlanacak, tatil hangi gün başlayacak? İşte 2025 Kurban Bayramı tatil takvimine dair tüm ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Diyanet ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?

2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Cumartesi günü sona erecek.

5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek.

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KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Diyanet ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?

2025 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Resmi tatil uygulamalarına göre Kurban Bayramı genellikle 4,5 gün sürmektedir. 2025 yılında bayramın arife günü Perşembe gününe denk geldiği için, resmi kurumlarda çalışanlar için yarım gün mesai yapılacak. 6-9 Haziran tarihleri arasında ise tam gün tatil olacak.

KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Diyanet ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?

KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü

6 Haziran 2025 Cuma: Bayramın 1. Günü

7 Haziran 2025 Cumartesi: Bayramın 2. Günü

8 Haziran 2025 Pazar: Bayramın 3. Günü

9 Haziran 2025 Pazartesi: Bayramın 4. Günü

KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Diyanet ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?