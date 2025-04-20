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Haberler Yaşam KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2025: Diyanet Takvimi’ne göre 2025 Kurban Bayramı hangi ay, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 09:30

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2025: Diyanet Takvimi’ne göre 2025 Kurban Bayramı hangi ay, kaç gün sürecek?

2025 yılı Kurban Bayramı için geri sayım heyecanı başladı. Dini bayramlar, resmi tatil kapsamına girdiği için kamu kurumları, bankalar, eczaneler ve pek çok kuruluş bu dönemde kapalı olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait dini günler takvimini yayımladı. Bayramlar ve kandiller hicri takvime göre belirlendiğinden, miladi takvimde her yıl farklı tarihlere denk geliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2025: Diyanet Takvimi’ne göre 2025 Kurban Bayramı hangi ay, kaç gün sürecek?

2025 yılının ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı yaklaşırken, tatil planları da gündeme gelmeye başladı. Yaz tatiliyle bayramı birleştirmek isteyenler, bayram tatilinin ne zaman başlayacağını ve diğer detayları araştırıyor. İşte Kurban Bayramı tatiline dair güncel bilgiler ve merak edilenler haberin devamında...

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2025: Diyanet Takvimi’ne göre 2025 Kurban Bayramı hangi ay, kaç gün sürecek?

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlamıştı. 4 gün süren bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde kutlandı. 2025 Kurban Bayramı'nın tarihi netleşti ve bu bilgi tatil planlarını yapacaklar için önemli bir kılavuz olacak.

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KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2025: Diyanet Takvimi’ne göre 2025 Kurban Bayramı hangi ay, kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı açıklanan Diyanet Takvimine göre 2025 yılında haziran ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran 2025 tarihine denk geliyor. 4 gün sürecek Kurban Bayramı günleri şöyle:


6 Haziran 2025 Cuma - Kurban Bayramı 1. gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2025: Diyanet Takvimi’ne göre 2025 Kurban Bayramı hangi ay, kaç gün sürecek?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Ramazan Bayramı'nda alınan kararla tatilin 9 güne uzatılması, gözleri Kurban Bayramı tatiline çevirdi. Ancak bu yıl Kurban Bayramı için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2025 yılında Kurban Bayramı, 10-13 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Bayramın ilk günü salı, son günü ise cuma gününe denk geliyor. Bu durumda yalnızca 4 günlük resmi tatil öngörülüyor. Tatilin 9 güne çıkarılması için pazartesi günü idari izin verilmesi gerekiyor. Şu an için bu konuda bir karar açıklanmış değil.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2025: Diyanet Takvimi’ne göre 2025 Kurban Bayramı hangi ay, kaç gün sürecek?

KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?
Kurban, Kur'ân-ı Kerîm, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olup hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyrulmaktadır: "Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." (el-Hac, 22/28), "Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık." (el-Hac, 22/34).