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KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2025: Diyanet Takvimi’ne göre 2025 Kurban Bayramı hangi ay, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
09:30
KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2025: Diyanet Takvimi’ne göre 2025 Kurban Bayramı hangi ay, kaç gün sürecek?
2025 yılı Kurban Bayramı için geri sayım heyecanı başladı. Dini bayramlar, resmi tatil kapsamına girdiği için kamu kurumları, bankalar, eczaneler ve pek çok kuruluş bu dönemde kapalı olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait dini günler takvimini yayımladı. Bayramlar ve kandiller hicri takvime göre belirlendiğinden, miladi takvimde her yıl farklı tarihlere denk geliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?