KURBAN BAYRAMI 2025 | Diyanet açıkladı! Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet'in resmi takvimine göre 2025 yılında Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geleceği netleşti. Vatandaşlar bayram tatilini planlamak, kurban hazırlıklarını tamamlamak için tarihleri yakından takip ediyor. Peki, bu yıl Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak?