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KURBAN BAYRAMI 2025 | Diyanet açıkladı! Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 01:09
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
01:12
KURBAN BAYRAMI 2025 | Diyanet açıkladı! Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
2025 yılı dini bayram takvimi merakla takip edilirken, Kurban Bayramı tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Tatil planlarını yapmak isteyenler ve kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, "Kurban Bayramı hangi gün başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 Kurban Bayramı'na dair merak edilen detaylar...