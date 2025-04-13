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Haberler Yaşam KURBAN BAYRAMI 2025 | Diyanet açıkladı! Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 01:09 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 01:12

KURBAN BAYRAMI 2025 | Diyanet açıkladı! Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

2025 yılı dini bayram takvimi merakla takip edilirken, Kurban Bayramı tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Tatil planlarını yapmak isteyenler ve kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, "Kurban Bayramı hangi gün başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 Kurban Bayramı'na dair merak edilen detaylar...

KURBAN BAYRAMI 2025 | Diyanet açıkladı! Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet'in resmi takvimine göre 2025 yılında Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geleceği netleşti. Vatandaşlar bayram tatilini planlamak, kurban hazırlıklarını tamamlamak için tarihleri yakından takip ediyor. Peki, bu yıl Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak?

KURBAN BAYRAMI 2025 | Diyanet açıkladı! Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı, hafta sonuyla birleşerek 3 günlük bir tatil imkânı sunuyor. Ancak, bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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KURBAN BAYRAMI 2025 | Diyanet açıkladı! Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

AREFE VE BAYRAM GÜNLERİ

  • 5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü
  • 6 Haziran 2025 Cuma: Bayramın 1. Günü
  • 7 Haziran 2025 Cumartesi: Bayramın 2. Günü
  • 8 Haziran 2025 Pazar: Bayramın 3. Günü
  • 9 Haziran 2025 Pazartesi: Bayramın 4. Günü
KURBAN BAYRAMI 2025 | Diyanet açıkladı! Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
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KURBAN BAYRAMI 2025 | Diyanet açıkladı! Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?