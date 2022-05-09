Haberler Yaşam Kurban bayramı ne zaman, hangi ayda, ayın kaçında? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 09.05.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 15:25

Kurban bayramı ne zaman, hangi ayda, ayın kaçında? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı tarihi yılın ilk bayram tatili ardından gündemdeki yerini aldı. Bayram tatilini değerlendirmek isteyenler plan yapmak için 2022 resmi tatiller takvimini araştırmaya koyuldu. Bu noktada Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? soruları yanıt aramaya başladı. Yılın ikinci bayramının tarihleri Diyanet takvimi ile belirlendi. Tatil planı yapacaklar Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Sorularını soruyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? İşte tüm merak edilenler…